Правительство не собирается отказываться от государственного информационного заказа. Наоборот - сфера влияния госинформполитики будет расширяться, а суммы оплаты за размещение госпропаганды - увеличиваться, сообщает bes.media.

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Что случилось

Министерство информации и общественного развития представило на публичное обсуждение проект изменений и дополнений в некоторые приказы министра. А именно — приказ «Об утверждении Правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях». Именно этим документом и регулируется тот самый государственный информационный заказ.

Что меняется

Расширяются сферы применения госинформзаказа. Сегодня его размещение ограничено традиционными СМИ — газетами, журналами, телевидением и радио, информационными агентствами. Если поправки к приказу будут приняты, сфера госзаказа официально расширится на онлайн-платформы, соцсети, включая Instagram и Tik Tok, блогеров и вайнеров.

В тарификатор госинформзаказа включены не только традиционные статьи и видеоролики, но и вайны, инфографика, веб-сериалы, сторис, посты и подкасты, и даже гифки. За все это государство готово платить.

Сколько будет стоить госзаказ

Детализация распределения госинформзаказа в последние годы в Казахстане стала «информацией для служебного пользования». То есть, недоступной для общества. Но в проекте приказа предусмотрено значительное увеличение расценок за размещение материалов в рамках госзаказа.

Так, в печатных СМИ за статью, интервью, аналитику, репортаж и журналистское расследование предлагается платить из расчета 935 тенге за квадратный сантиметр (сегодня максимальная сумма — 400 тенге за квадрат). Размещение новостных сообщений на интернет-ресурсах будет оплачиваться по 90 тенге за символ (сейчас 38 тенге). За инфорграфику интернет-ресурсам государство готово платить по прайсу 69 тысяч тенге за штуку, и по 35 тысяч тенге — за мотиваторы. Гиф-картинки будут стоить 60 650 тенге за единицу. Видеопродукция на интернет-ресурсах (не менее 1 минуты) будет стоить 436 250 тенге.

За видеоподкасты в соцсетях продолжительностью от 20 до 60 минут предлагается платить 3 337 500 тенге, за вайны (продолжительность не указывается) — 3 274 400. Веб-сериалы (от 20 до 60 минут) — 14 410 000 тенге, сериалы Instagram (20-60 секунд) — 5 521 600. Сторис в Instagram и Facebook — 42 тыс тенге. Изготовление и размещение постов на страницах популярных блоггеров государство оценит в 495 тыс тенге. Везде оплата за единицу продукции.

Телевизионную продукцию (на традиционных телеканалах) оценивают в минутах и секундах. И систему расчета менять не собираются, только увеличивают прайс. Так, минута ток-шоу будет стоить 50 666 тенге (сейчас 46 250), реалити-шоу — 86 362 тенге (72 500). Производство и размещение информационно-аналитических программ предлагается оплачивать из расчета 65 073 тенге за минуту (сейчас 39 500).

Отдельно предусмотрено производство и размещение разных видов сериалов — от байопиков до фэнтези, боевиков и исторических. За них государство готово оплачивать от 9,9 млн до 13,7 млн тенге за одну серию продолжительностью 25-48 минут. Сейчас в госзаказе есть только одна категория — сериал, стоимостью 8 млн тенге за серию.

Мнение эксперта

Директор Правового медиа-центра Диана Окремова обращает внимание на два ключевых аспекта предлагаемых изменений:

«Во-первых, суммы увеличиваются, несмотря на заявление министерства, что деньги на госзаказ будут снижаться. Мы сейчас видим увеличение общих сумм. И это говорит о том, что власть хочет вкладывать все больше и больше денег в пропаганду. При этом не особо заботясь о том, насколько эффективно тратятся эти деньги и вообще есть ли от них какая-то польза. И подтверждение этому — отчет Счетного комитета, результаты которого вы недавно публиковали.

Во-вторых, к сожалению, опять все измеряется в минутах, секундах, квадратных сантиметрах. Совершенно несопоставимые вещи мы продаем влияние на человеческие умы в виде квадратных сантиметров газетной площади, минут и секунд. На мой взгляд, это полнейшая дискредитация идеи, даже если бы она была хорошей идеей госинформполитики. Я вижу здесь очень большие возможности для коррупции».

Почему это важно

На государственный информационный заказ ежегодно из бюджета страны выделяется порядка 50 млрд тенге. Официально это обозначено как проведение государственной информационной политики, а госинформполитика — это совокупность целей, отражающих национальные интересы Республики Казахстан в информационной сфере. Что вкладывалось в эту формулировку изначально, уже неизвестно. Но по факту сейчас в рамках госзаказа размещаются материалы положительного характера о том, как, например, хорошо государство борется с коррупцией, реализует антиинфляционную политику или решает проблемы миграции. Или — разъяснения послания президента страны (вдруг люди сами не поняли, что именно сказал президент).

В журналистском сообществе давно идут дискуссии о том, нужен ли вообще госинформзаказ в том виде, в каком он есть. С одной стороны, рынок рекламы в Казахстане не слишком большой, а читательская аудитория ограничена численностью населения, поэтому благодаря получению денег от государства у многих редакций есть возможность работать. С другой, государство таким образом покупает, по сути, лояльность тех или иных редакций. При этом закрытость детальной информации по распределению средств госинформзаказа между редакциями явно не соответствует интересам налогоплательщиков — люди имеют право знать, на что конкретно расходуются их налоги из республиканского бюджета.