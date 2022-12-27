Победителей предновогодних конкурсов аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ награждал 26 декабря. Всего планировали провести пять соревнований, но заявки пришли только на четыре.

Фигура кота осталась без награды. А жаль...

Между собой по отдельности соревновались магазины «у дома» и крупные предприятия. Два конкурса подготовил отдел образования: на лучшую новогоднюю фигуру на ул. Байтурсынова и на лучшее оформление школы. И пятый конкурс - на лучший двор - провели отделы ЖКХ и жилищных отношений.

Победители четырех конкурсов и единственный участник пятого сфотографировались с акимом Костаная

- Мы эти конкурсы объявили, потом продлевали срок приема заявок, поэтому жюри подвели итоги буквально в эти выходные, - сообщил аким. - В конкурсах приняли участие 46 организаций. Но я хотел бы сказать, что участников оказалось немного! Если по системе образования вопросов нет - там все организованно, то среди дворов участников было мало, по крупному бизнесу - очень слабо, а конкурс по новогоднему оформлению объектов розничной торговли, можно сказать, не состоялся. Что я хочу сказать по этому конкурсу... Я вчера объехал город - очень много магазинов оформлены и готовы к праздникам. Они готовы участвовать, если бы в ручном режиме мы отработали с предпринимателями. Нужно было подсказать им. Но конкурс есть конкурс, он состоялся. У нас по всем конкурсам есть победители, кроме магазинов "у дома". Хотя я думал, что среди маленьких магазинов и аптек очень большая конкуренция.

Единственным участником конкурса на лучшее оформление объектов розничной торговли стал магазин "Веселый праздник". Директору вручили утешительный приз - телевизор.

Телевизоры разной диагонали получили победители конкурса на лучшее оформление объектов крупного бизнеса. Третье место досталось ТРЦ "Костанай Плаза", второе - ТОО "12 месяцев". Лидером предновогодней гонки стал гостиничный комплекс "Медеу".

Среди школьных снежных фигур места распределились так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

HD-видеокамеру подарили школе-гимназии № 5 "А" за третье место (фигура "Бурундук Чипа").

Квадрокоптер - школе-гимназии № 24 за второе место (Композиция "Наши дети - наше будущее").

Телевизор диагональю 127 см достался основной школе № 14 за первое место (фигура "Полет в мир знаний").

А гран-при у общеобразовательной школы № 22 за фигуру Кобланды батыра. Наградили чемпиона телевизором диагональю 152 см.

Кобланды батыр победил в конкурсе снежных фигур

Школа-гимназия № 5 "А" также заняла 3 место в конкурсе на лучшее оформление школьного двора, за что получила фотоаппарат Canon. 2-е место и базовый набор робототехники - у школы-лицея № 2. Телевизор диагональю 139 см за 1-е место достался общеобразовательной школе № 7. А гран-при и телевизор диагональю 165 см - у школы-гимназии № 24.

Труды других школ тоже не пропали даром. Им вручили утешительные призы: веб-камеры, музыкальные центры и принтер.

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление двора 3 место занял постоянный автор "НГ", житель дома №13 в 9-м микрорайоне Евгений ПОЛУЯНОВ. По ошибке в акимате его назвали председателем ОСИ, хотя объединение в его доме не создано, а ПКСК в оформлении двора особо не участвовал. В качестве награды вручили бензиновый триммер.

- У меня есть электрический триммер, но он привязан к розетке, а бензиновый даст мне свободу действий, поэтому он мне очень даже пригодится, - отметил Полуянов. - Я уже десять лет украшаю двор. Поэтому старался не ради конкурса, а ради идеи. В этом году у нас горка сменила локацию и добавилась третья ёлка.

Второе место - у соседнего дома № 14 в том же микрорайоне 9. Председателю ОСИ сегодня вручили газонокосилку.

- Мы импровизировали на ходу, три недели лепили фигурки в национальном стиле, - рассказала председатель ОСИ Марина ПАВЛОВА. - У нас есть фигуры в виде юрты, гор, веселого баурсака, ёлки, оленя и символа года - Кролика. Красивое оформление с музыкой и диско-шаром. Кто гирлянды из квартиры вынес, кто игрушками помог. Что-то мы покупали, скидывались - у нас очень дружный дом. В этом году мы впервые украшали двор, потому что ПКСК нам такого никогда раньше не делал. Когда мы создали ОСИ, первый год только знакомились, а в этом году сплотились и приняли участие в конкурсе.

Лучшим двором и обладателем снегоуборочной машины стало ОСИ дома № 67 по ул. Майлина.

- Мы недавно в ОСИ, всего 6 месяцев, поэтому мы и не думали, что будем участвовать в конкурсе, - рассказала "НГ" председатель ОСИ Айслу ДОЩАНОВА. - Мы просто кинули в группу сообщение, народ откликнулся, а тут и конкурс объявили. У нас очень маленький бюджет, поэтому украшения приносили жильцы. У нас снежные фигуры, есть арт-ёлка, на которой каждый житель брал перчатки и наносил свой отпечаток на ледяную елку. Пока никто ничего не украл, не поломал. Эта награда показывает нашу сплоченность, наш труд.

Фото Георгия ГОВОРОВА