Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, на сколько увеличились расходы на продукты в его семье к Новому году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Как увеличился ваш новогодний чек, почувствовали ли рост цен?" - спросили журналисты в кулуарах Сената.

"Увеличился. Из-за тех же самых мандаринов. Сезонность есть, сказывается. Процентов на 10, наверное. Может, чуть больше. В тенге если в месяц уходит на продукты 250 тысяч примерно, то увеличилось где-то на 25-30 тысяч сейчас, в декабре", - ответил Куантыров.

Он пояснил, что планирует встречать Новый год в Астане в кругу семьи.

Ранее на вопрос о росте цен ответил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

"Почувствовал (увеличение цен на продукты. - Прим.), честно говоря. Жена сказала", - ответил министр.