Об итогах работы специалистов по связям с общественностью сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в акимате Костаная рассказала руководитель ситуационного центра iKomek Азель АЙСАБАЕВА.

Она отчитывалась о работе ситуационного центра за год. Среди самых частых обращений отметила жалобы на сломавшиеся лифты, жалобы на работу ПКСК и ОСИ, на открытые люки и колодцы, отключения коммунальных услуг, отлов бродячих собак. И отдельно доложила об исполнении поручения акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. По его инициативе в трех районах города появились специалисты по связям с общественностью или старшие по району.

В пилотном проекте участвовали лишь некоторые районы Костаная. В жилом массиве Амангельды, Кунай, Ударник и Дружба старшей стала Лидия Васильевна Шмилер. За мкрн. Юбилейным, Алтын-Арман, Севео-Запад и 2-Костанай наблюдает Бибигуль Ибраева. За Узкоколейной, п. Киевский, КСК (в границах ул. Орджоникидзе) ответственна Айгуль Курганбекова.

- Чтобы оперативно реагировать на проблемы и лучше взаимодействовать с населением, по поручению акима города была разработана дорожная карта, пилотный проект по внедрению специалистов по связям с общественностью, как их в простонародье называют - старших по району, - рассказала Айсабаева. - С 1 июля 2022 года в ситуационном центре приняты и распределены по районам города специальные лица. С первых дней исполнения своих должностных обязанностей специалисты изучили все заявки от населения, которые поступают в службу iKomek.

Айсабаева привела цифры, которые, по ее мнению, отражают эффективность старших по району. Лидии Шмилер поступило 163 обращения, из них 137 решено, 26 находятся в работе. Бибигуль Ибраевой поступило 177 обращений, из них 140 решено, остальные в работе. Айгуль Курганбековой - 182 обращение, решено 141.

- Ежедневно разрабатывается план по работе специалистов, в который входит: объезд остановочных павильонов, еженедельный мониторинг несанкционированных свалок, объезд закрепленной территории, встречи с жителями района, мониторинг уличного освещения, мониторинг по уборке и вывозу снега, - пояснила Айсабаева. - Старшие по району обеспечивают взаимодействие людей и госорганов, ведут информационно-разъяснительную работу. На ежедневной основе формируется отчет заместителю акима города Алмату Исмагулову о проделанной работе и актуальных вопросах. Проблемы решаются по мере поступления.

Аким Костаная подчеркнул, что от старших по подъезду есть положительный эффект.

- Я думаю, это правильно, мы к этой системе вернулись, она была раньше, - отметил Жундубаев, видимо имея в виду работавшие в городе комитеты общественного самоуправления (КОС).

Азель Айсабаева также сообщила, отвечая на вопросы корреспондента "НГ", что старшие по району официально работают в ситуационном центре, у каждого есть свой кабинет для приема граждан, в месяц получают до 90 000 тенге. Пока в акимате не решили, будут ли расширять опыт на другие районы Костаная.

- У нас есть жалобы из других районов - почему у них нет таких специалистов, - сказала руководитель iKomek. - Чтобы люди не шли с жалобами в акимат, они приходят к старшим по району, на простом своем языке объясняют свои проблемы и не получают отписки от акимата. Не у всех же есть связь с руководителем отдела ЖКХ или отдела жилотношений! А у старших по району такая связь есть, они могут к ним напрямую обратиться.

Фото Георгия ГОВОРОВА