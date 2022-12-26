25 декабря большегрузный автомобиль, следовавший из Турции на загрузку в Коскульский элеватор, в попал в снежный перемет. Водитель вызвал на помощь спасателей, собщили в ДЧС Костанайской области.

Грузовик марки «Reno» оказался в снежном плену на территории Сарыкольского района Костанайской области, в 6 км от с. Вишневка.

"К месту происшествия прибыли сотрудники отдела по ЧС Сарыкольского района на автомобиле КУНГ-Камаз повышенной проходимости в составе 2 человек. При помощи буксировочного троса большегрузную фуру отбуксировали из снежного заноса на очищенный участок дороги, после чего вдители самостоятельно продолжил движение по намеченному маршруту", - говорится в сообщении.

Если вы попали в экстренную ситуацию, звоните по номеру 112, доступный во всех регионах Казахстана, советуют в ДЧС.

Фото предоставлены ДЧС