Автобус с табличкой "КАТОК" на лобовом стекле ездит строго по расписанию, в этом отчасти убедилась корреспондент "НГ". Мы ожидали его на остановке "Колос" на пр. Аль-Фараби по направлению к набережной с 11:55, но не дождались.

Встретили уже по дороге на городской пляж, когда автобус возвращался обратно.

Позже выяснилось, что водитель не знал, с какой стороны забирать пассажиров. Затем этот вопрос решился.

Водитель оказался очень ответственным - когда мы уже возвращались с пляжа, ни минуты не мог подождать журналистов. Пришлось снова идти до ближайшей (точнее - далеко не ближайшей) остановки. Зато увидели прекрасные виды берега Тобола.

Проезд в автобусе бесплатный. Время отправления с остановки "Колос" - с 11.00 до 18.00 с интервалом 30 минут.

Новое место зимнего отдыха в Костанае начало работать 24 декабря.





Городской акимат провел по этому поводу праздничное ледовое шоу. Первых гостей встречали Дед Мороз и сказочные персонажи на коньках.

- В этом году мы впервые организовали зону зимнего отдыха, чтобы люди привыкали отдыхать за городом с детьми и семьей, - рассказала "НГ" руководитель отдела культуры Айсулу АУБАКИРОВА.



Первыми на новый каток вышли юные спортсмены секций по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею.

- В целом лед неплохой, но надо будет от снега очистить, - оценила воспитанница ДЮСШ в отделении фигурного катания Виктория ЦАРЕНОК.





- Надо снег очистить, - согласилась 8-летняя Милана БРАУЭР, она недавно испробовала лед в Павлодаре, где проходили соревнования по фигурному катанию.

Снега на льду действительно было много, что мешало гладкому движению конька. На льду есть поддержка для катания, так что смело можно приходить с детьми.





Возможно, это место станет началом новых памятных историй в их жизни. По крайней мере, Instagram-ленты горожан и гостей города наполнятся фотокадрами на фоне новой локации.

Катание на катке бесплатное для тех, кто приехал сюда со своими коньками.

Но есть и прокат коньков - 1 000 тенге в час. Рядом - пункты обогрева.





- Не жарко, но согреться можно, - сказали молодые люди, которые буквально обнимали обогреватель.





Обогреться можно будет и горячими чаем и кофе, обещают в акимате, но в тот момент, когда мы были на пляже, их еще не продавали - устанавливали оборудование. "Цены будут доступными?" - спросили мы.

- Да, - заверила Айсулу Аубакирова, - этот вопрос прорабатывался на уровне городского отдела предпринимательства.

По словам организаторов, поставить теплый общественный туалет здесь технически невозможно, недалеко от места катания расположен лишь уличный его аналог.





И все же зона создавалась для зимних забав, которые хороши на улице. Для этого акимат города пригласил местных предпринимателей. Те организовали платные катания на квадроциклах - 2,5 км с ветерком за 1 500 тенге за круг.





Любителям общения с лошадьми организовали катание в экипаже, напоминающий сказочную карету - 1 000 тенге за два маленьких круга. В сопровождении и самостоятельно можно прокатиться и верхом.

Правда, не удастся рысцой, потому что земля для животного оказалось скользкой. Лошади дружелюбные, поэтому бонусом к катанию, безусловно, станет теплый контакт с ними.





По словам организаторов, горка невысокая, потому как локация не позволила установить иной спуск



Из бесплатных развлечений есть еще небольшая горка. Взрослые могут дать разную оценку уровню ее скольжения, но для маленьких детей вполне безопасное место для зимнего отдыха. Кстати, детям, по их словам, очень понравилось.

Спросили детей в автобусе, понравился ли им каток? "А мы не катались! Мы были здесь массовкой..." - ответили нам.

С 3 по 9 января здесь пройдут различные массовые культурные и спортивные мероприятия. В новогоднюю ночь, "НГ" уточнила у организаторов, в этой локации народных гуляний не будет. Это связано, прежде всего, с вопросами обеспечения безопасности.

Фото Сауле КУАНБЕК

