В Казахстане приняли правила профилактики буллинга детей, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Утвердить Правила профилактики травли (буллинга) ребенка согласно приложению к настоящему приказу», – говорится в приказе министра просвещения Асхата Аймагамбетова.

Данные правила публично обсуждались до 19 декабря на сайте открытых НПА. 70 человек проголосовали против правил. 58 человек поддержали. Несмотря на это, приказ министра был принят.

Буллинг или травля – это систематические действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого- либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг).

Администрации учебных заведений должны создавать условия для уважения прав и интересов учеников и, соответственно, создавать культуру нулевой терпимости к травле. Для этого от руководителей школ будут ожидать беседы, правовой всеобуч, классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия и другие) не противоречащих интересам обучающихся и воспитанников не реже одного раза в четверть. Также семинары для педагогов, тренинги, мастер-классы, коучинги, конференции, форумы, панельные дискуссии.

Ведомство отмечает, что школы должны незамедлительно реагировать на признаки буллинга в отношении обучающихся и воспитанников в случае ее выявления.

Если вдруг произойдет инцидент, информация регистрируется в журнале, далее доводится до руководителя в сфере образования акимата, либо организации образования. Необходимо будет установить всех участников травли, письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли, ребенка (педагога) и (или) законных представителей ребенка.

Затем провести беседу с пострадавшим ребенком, с инициатором и их законными представителями с привлечением классного руководителя, педагога-психолога.

Помимо этого, школе необходимо психологически поддерживать участников травли ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации ребенка, подвергшегося травле, и социальной адаптации инициатора/зачинщика травли.

К сожалению, буллинг может происходить не только со стороны детей, но и учителей. В таких случаях дела рассматриваются советом по педагогической этике.

Источник фото: iStock