Сообщение о двух ДТП поступило в редакцию "НГ" от читателя. Пресс-служба департамента полиции Костанайской области предоставила комментарий.

Иллюстративное фото с сайта realnoevremya.ru

"Сегодня в 18.05 на пешеходном переходе по улице Кубеева водитель автомашины ВАЗ-2110 совершил наезд на двух пешеходов, один из которых доставлен в больницу. Второй пострадавший за медицинской помощью не обращался. Сотрудники полиции задержали водителя, который скрылся с места происшествия".

Водитель был задержан в селе Заречное Костанайского района. Проводится сбор материала для его привлечения к административной ответственности.

Экспертиза, показала, что водитель трезвый. При проверке документов выяснилось, что отсутствует страховой полис. УправлениеТС без страховки запрещено.