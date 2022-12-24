В экспозицию, которую открыли в костанайской картинной галерее 23 декабря, собрали более 60 работ 15 авторов.

- Художники собрали здесь свои лучшие работы за этот год, - рассказала «НГ» заведующая картинной галереей Сая КАЛИНОВА. - Основной костяк авторов - члены Союза художников Казахстана Георгий Соков, Александр Захарченков, Вадим Быков, Сергей Луговой. Но еще очень отрадно, что в этом году, пусть небольшими шагами, но уверенно, этот состав пополняют молодые художники. Какую-то определенную тему для елки мы специально не задавали. Но вы знаете, уже по традиции так сложилось, что больше всего костанайские художники пишут на тему красоты природы.





Надежда ЯКОВЛЕВА рисует с детских лет, училась в художественной школе, разрисовывала потолки и стены.

- Сейчас я учу рисованию детей, - говорит Наталья. - Картины больше всего люблю с натуры рисовать, либо со своих каких-то этюдов и фотографий. Каждый, независимо от возраста, передает свое видение мира. Ко мне приходят люди, которые не умеют объяснить свою задумку, но когда начинают рисовать, нам легче понимать друг друга. У нас, молодых художников, своя нотка в искусстве. Не скажу, хуже или лучше, просто по-своему.

Н. Яковлева, "Октябрь", холст, масло

Картины ещё одного молодого художника Павла АЗАНОВА отображают не красоту природы, а ее фантастическую сущность. В костанайской галерее Павел - редкий гость, потому что живет в разных городах.

Павел Азанов возле своей картины "Род", холст, масло

- Я какое-то время жил в Сибири, где многие люди верят в древние сказания и религии, - объясняет он. - Поэтому картина «Род» несет в себе отражение того края, тех путешествий и воспоминаний, когда я жил в Сибири. Этот год для меня был тяжелее, но не в плане картин, а в плане интерьерных работ, моей основной работы. Сказались ограничения и мировые события. Надеюсь, следующий год будет удачнее.

Представитель старой гвардии Николай ТОРШИН на выставку пришел не с пустыми руками. Он принес пейзаж «Весенний март», который там же подарил директору Русского драматического театра Юрию ИВЛЕВУ. На самой выставке 5 работ мастера, по словам Торшина, это его любимые пейзажи природы и натюрморты.

- Мне очень понравились некоторые работы на этой выставке, не буду называть конкретные, но я всегда хожу на выставки и чему-то учусь у коллег, - сказал Торшин. - Но самое главное - я немного волнуюсь, потому что нашему театру 100 лет. Когда им исполнялось 50 лет, я дарил им свою работу. Когда им было 75 лет, я тоже дарил театру свою картину. Очень приятно, что и сегодня я смогу вручить коллективу театра свой пейзаж. Если он им понравится, я буду счастлив.

Николай Торшин вручил директору Русского драматического театра Юрию Ивлеву свою картину "Весенний март"

- Николай Васильевич дарит картину не просто нашему театру, а театральному музею, который открылся в этом году, - ответил Ивлев. - К сожалению, предыдущие ваши картины не сохранились. Но эту, я обещаю, мы сохраним! Она будет висеть в том месте, в котором мы с вами наметили. Мы ведь в театре не только спектакли показываем. Вот сейчас у нас проходит выставка Вадима Быкова. И могу сказать, что почти каждый день ее смотрят около 600 человек, которые приходят на наши спектакли.

Председатель правления областного Союза художников Вадим БЫКОВ хоть и не дарил своих картин, но вручил молодой художнице Асель Нуркеновой значок и удостоверение члена Союза художников РК.

Вадим Быков на фоне своей картины "Идущий в новый день", холст, масло

- Я был недавно на семинаре в Алматы, который назывался «Новый Казахстан. Обновление», - рассказал Быков. - Там перед художниками из разных областей ставили задачи, читали лекции, мы обсуждали, кто в современном мире художник и какова его нынешняя миссия в обществе. Здесь у нас, в глубинке, действие, конечно, происходит по другому. В Алматы - центр культуры республики, там все бурлит. Поэтому мне хотелось бы передать всем костанайским художникам большой, большой салам от художников Казахстана. Относительно нас, по большому счету, ничего особенного не происходит. Бурное начало года, сейчас тепло. Я думаю мы спокойно встретим новый год в надежде на новые проекты.

Н. Гук, "Охотница", ДВП, масло

Т. Баринова, "Свиристель", холст, масло

О. Кусков, "Осенним теплым днем", холст, масло

Н. Торшин, "Солнце Казахстана", холст, масло

А. Анкауов, "Караван", ДСП, аппликация, шерстяная нить

Н. Торшин, "Дачный натюрморт", холст, масло

С. Ли, "Прогноз", картон, масло

С. Луговой, "Берег будущего", картон, масло

С. Шалунова, "Сирии", шерсть, сухое валяние

С. Шалунова, "Сирии", шерсть, сухое валяние

Г. Соков, "Рождение", акварель, цветные карандаши

В. Барабанов, "Старик в праздничной одежде", бумага, карандаш

Выставку «Всегда любимый край-2» можно посмотреть в течение месяца на первом этаже картинной галереи.