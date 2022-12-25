Я считаю, что весь город надо отдавать одной компании полностью. Со всем его мусором в административных границах города

В Рудном снова разгорелись баталии на тему «Кто убирать за вами должен?!» При этом упор почему-то делается на необходимость конкуренции в этом деле… А представьте, что будет, если в город зайдёт ещё одна энергоснабжающая организация... Начнёт свои столбы устанавливать, траншеи рыть... Провода тянуть...

Монополист - это плохо, когда он сам бесконтрольно устанавливает цену на свой товар. В нашем случае я этому "монополисту" не позавидую. Он каждый зарабатываемый тыин в тарифе должен обосновать и доказать. И здесь много зависит от органа, который эти тарифы проверяет и согласовывает. Так что какая тут монополия...

Я предлагаю посмотреть на эту проблему с другой точки зрения.

Когда город большой и там работы действительно много, нескольким мусоровывозящим компаниям есть, где развернуться. И они в этом случае без всякого контроля будут стараться держать цену за свои услуги низкими, чтобы завлечь к себе клиентов. Городскими районами, кварталами, улицами или даже дворами...

Между ними начинается реальная конкуренция, хотя при этом они начинают гонять машины по одним и тем же маршрутам, жечь там бензин (экология из-за двойного-тройного расхода топлива явно здоровее не станет), тесниться мусорными ёмкостями... Опять же - лишние два-три полигона, что тоже не добавляет здоровья природе...

Логичнее, когда город делится между ними районами, чтобы избежать лишних машино-километров из-за дублирования маршрутов, что позволяет меньше жечь топлива с соответствующим вредом природе.

В нашем случае Рудный - город небольшой. И наличие в нём двух-трёх мысоровывозящих компаний - плохо.

С одной стороны:

1. Во дворах появятся дублирующие контейнерные площадки, как сейчас, после прихода ЭТС. Или придётся принудительно заставлять людей заключать договора с "нужной" компанией. С соответствующей реакцией населения, разговорами про "купили-продали"...

2. Машины разных компаний начнут ездить по одним и тем же маршрутам, которых в городе не так много. Над городом скоро облака смога появятся.

С другой стороны:

Город растёт медленно и ускорения не предвидится. То есть, объём вывозимого мусора растёт тоже медленно. Значит, и собираемая с населения и организаций сумма "S" тоже растёт медленно.

А вот расходы компаний "Р1", "Р2", "Р3"... вырастут быстро и значительно. Начиная с управляющего персонала и бухгалтерии до кассиров, водителей и работников полигонов. То есть, всего этого будет два-три «комплекта», на которые придётся делить эту сумму “S”. Я уже не говорю про то, что и полигонов будет не один, и за каждый тоже надо будет платить.

Вот и подумайте - есть смысл делить ОДНУ сумму "S" на несколько компаний? Кому это выгодно? Если это вообще выгодно...

Я считаю, что весь город надо отдавать одной компании полностью. Со всем его мусором в административных границах города. ТБО, смёты, про которые "Ажар" много говорит, строительные отходы, несанкционированные свалки...

В условиях конкурса надо только прописать наличие собственного полигона и максимальную цифру тарифа - пусть "играют" на понижение.

Тогда и городу будет проще с одной компанией работать, контролировать её, и у компании будет интерес относиться к делу ответственно. Может быть и переработку наладят сами... Или найдут со стороны, кто наладит им это дело.

А лучше всего, поступить, как с "Водоканалом" и "Теплосетями". Организовать государственное предприятие. Полигон "Абата" вернуть в собственность города, как президент поручил сделать с некоторыми ранее приХватизированными предпрятиями - вернуть их в собственность государства. Восстановить "Спецавтобазу", пусть даже и с выкупом техники у того же "Ажара"... И всё.

Не надо будет ни с кем судиться.