17 и 18 декабря детская музыкальная школа № 1 после трехлетнего перерыва вновь встречала участников республиканских конкурсов Kostanay music start и Kostanay music games. Это состязание проходит ежегодно по всей стране в каждом регионе.

Дебютантки конкурса Kostanay music start Зара Талгаткызы и Самира Усенова

С 2020 года оно было в формате онлайн. Отличается от традиционного республиканского конкурса юных музыкантов тем, что в нем могут участвовать музыканты разных возрастов - от учащихся подготовительной группы музыкальной школы до профессиональных исполнителей. Инициатор и организатор мероприятия - Центр творческих инициатив "Art aspect”.

Мастер класс Тамашагуль Гюнтер с учеником вокального отделения Арсением Алексеевым

В составе жюри профессиональные музыканты: художественный руководитель этно-ансамбля «Коркыт» Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева Шолпан Корганбек, директор ДМШ № 1, кандидат педагогических наук Гульнара Кучикова, преподаватели Казахского национального университета искусств: доцент кафедры фортепиано и органа Лариса Латышова, заведующая ПЦК кафедры «Вокальное искусство и хоровое дирижирование» Тамашагуль Гюнтер, композитор, дирижер, доцент кафедры музыковедения и композиции Алиби Абдинуров, а также лауреат премии Союза молодежи Казахстана «Серпер», Государственной премии молодежи «Дарын», директор Центра творческих инициатив "Art aspect “ Раушан Улиахметова.

Ансамбль флейтистов, лауреат 1 премии Bronze line, художественный руководитель Евгений Конев. Вальдтойфель «Bella bocca polka”

В конкурсе приняли участие почти 200 музыкантов, 150 из них выступали на сцене, остальные отправляли заявки онлайн. Со всей области съехались исполнители на разных инструментах.

Конкурс Music Start предназначался для музыкантов-дебютантов, в нем принимали участие дети, которые впервые выходили состязаться на музыкальную сцену.

Лауреаты конкурса Kostanay music games, обучающиеся в классе духовых и ударных инструментах.

Конкурс Music games собрал самое большое количество участников - помимо сольного исполнительства, в нем принимали участие творческие коллективы - ансамбли и оркестры. Номинации были разные: фортепиано, струнные инструменты, духовые, ударные народные, вокальное искусство. Помимо этого, в Music games есть отдельные категории: бронзовая, серебряная и золотая линии (исполнение по одному, два или три произведения). Так что обхват музыкальной молодежи области был весьма обширным.

Лауреаты конкурса Kostanay music games, обучающиеся на народных инструментах.

Два полных дня до позднего вечера проходил конкурс. График был очень насыщенный. Кроме судейства, жюри проводило мастер-классы. Ребята и их преподаватели смогли получить рекомендации для улучшения своей исполнительской практики, между педагогами проходил обмен практическими навыками, нотной литературой. Композитор Алиби Абдинуров был настолько вдохновлен уровнем исполнения ансамбля скрипачей и флейтистов костанайской детской музыкальной школы, что пообещал в скором времени написать пьесы специально для этих коллективов. А перед завершением мероприятия музыкант провел творческий вечер, исполнил свои произведения, ответил на вопросы зрителей.

Лауреат конкурса Kostanay music games Максим Кузьменко вместе со своим педагогом Станиславом Кимом

Детская музыкальная школа Костаная в очередной раз подтвердила свой высокий уровень подготовки учащихся к конкурсам. Заявки подали больше сотни музыкантов, большинство из них получило самые высокие оценки. В конкурсе Music start лауреатами первой премии стали 4 ученика ДМШ № 1, второй премии - 6, третьей - 5. В Music games обладателями первой премии стало 46 учеников, второй - 35, третьей - 18. Жюри особо отметило уровень исполнения учащихся оркестрового отделения, вокалистов и все коллективы школы.

Ансамбль скрипачей, лауреат 1 премии Silver line, художественный руководитель Елена Тулупова. Медведовский «Гамма-джаз».

Конкурс закончился, но творческая деятельность детей и педагогов в эти дни не останавливается. Ребята принимают участие в городских новогодних мероприятиях, готовятся к следующим состязаниям, которые состоятся в 2023 году.

Фото Ильзиры Стакановой