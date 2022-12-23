Хищения на 43,4 миллиарда тенге выявили в сфере строительства автомобильных дорог. Об этом сообщили на брифинге Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz.

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"На сегодня нами выявлены факты хищения на 43,4 миллиарда тенге. По ним идет соответствующее расследование уголовных дел. По автодорогам у нас всего зарегистрировано в ЕРДР 28 уголовных дел. Все они на контроле. Процесс только начат, сегодня делать выводы, я думаю, преждевременно", - сказал начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

По его словам, прокуроры также выявили неэффективное использование 600 миллионов тенге на разработку восьми проектно-сметных документаций, 70 фиктивных сертификатов, 10 случаев несоответствия стандартам.

Кроме того, Сапарбек Нурпеисов отметил, что с подрядных организаций не взыскали неустойку на сумму более 600 миллионов тенге, не была погашена дебиторская задолженность на сумму около 7 миллиардов тенге.

"Проверки у нас не закончены, мы планируем их на следующий год. Предварительные итоги показывают, что там должного порядка нет. Идет хищение, растрата, некачественное строительство дорог", - добавил он.