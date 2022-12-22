В таком режиме медучреждения региона будут работать с 24 декабря по 15 января 2023 года. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января. Такое решение принял руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

- Поликлиники будут работать в выходные и праздничные дни для оказания помощи при ОРВИ и ОРЗ, с целью снизить нагрузку на скорую помощь и приёмный покой медучреждений, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения. - Для удобства жителей прилагаем список телефонов учреждений ПМСП: регистратуры и службы поддержки пациентов.

Время работы медучреждений в выходные и праздничные дни с 9 до 14.00.

Телефоны регистратур и Службы поддержки пациента.