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Поликлиники будут работать в выходные и праздники в Костанайской области

22 декабря 2022, 16:55 |  Государство

В таком режиме медучреждения региона будут работать с 24 декабря по 15 января 2023 года. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января. Такое решение принял руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

- Поликлиники будут работать в выходные и праздничные дни для оказания помощи при ОРВИ и ОРЗ, с целью снизить нагрузку на скорую помощь и приёмный покой медучреждений, - сообщает пресс-служба  управления здравоохранения. - Для удобства жителей прилагаем список телефонов учреждений ПМСП: регистратуры и службы поддержки пациентов.

Время работы медучреждений в выходные и праздничные дни с 9 до 14.00.

Телефоны регистратур и Службы поддержки пациента.

Населенный пункт

Наименование организации

Регистратура

Служба поддержки пациента

Г. Костанай

Поликлиника № 1

8 (7142) 392 – 727

Вызов врача взрослые 548 – 656

Вызов врача дети

543 - 086

8 (7142) 394 - 006

Поликлиника № 2

8 (7142) 522 - 297

 

Поликлиника № 3

8 (7142) 522 - 283

8 (7142) 553 - 203

Поликлиника № 4

8 (7142) 524 - 020

8 (7241) 229 - 495

Г. Рудный

Поликлиника

8 (71431) 39 - 998

8 (71431) 72 - 679

Г. Лисаковск

Лисаковская ГБ

8 (71433) 49 - 999

8 (71433) 49 - 045

Г. Житикара

Житикаринская РБ

8 (71435) 24 – 384

8775991 0384

Детская консультация

8 (71435) 25 – 430

8775991 0363

8 (71435) 32 - 459

Г. Тобыл

Костанайская РБ

8 (71455) 49 - 903

8 (71455) 85 – 458

Г. Аркалык

Аркалыкская региональная поликлиника

8 (71430) 4 99 04

8 (71430) 2 90 81

 