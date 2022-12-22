Поликлиники будут работать в выходные и праздники в Костанайской области
В таком режиме медучреждения региона будут работать с 24 декабря по 15 января 2023 года. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января. Такое решение принял руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.
- Поликлиники будут работать в выходные и праздничные дни для оказания помощи при ОРВИ и ОРЗ, с целью снизить нагрузку на скорую помощь и приёмный покой медучреждений, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения. - Для удобства жителей прилагаем список телефонов учреждений ПМСП: регистратуры и службы поддержки пациентов.
Время работы медучреждений в выходные и праздничные дни с 9 до 14.00.
Телефоны регистратур и Службы поддержки пациента.
|
Населенный пункт
|
Наименование организации
|
Регистратура
|
Служба поддержки пациента
|
Г. Костанай
|
Поликлиника № 1
|
8 (7142) 392 – 727
Вызов врача взрослые 548 – 656
Вызов врача дети
543 - 086
|
8 (7142) 394 - 006
|
Поликлиника № 2
|
8 (7142) 522 - 297
|
|
Поликлиника № 3
|
8 (7142) 522 - 283
|
8 (7142) 553 - 203
|
Поликлиника № 4
|
8 (7142) 524 - 020
|
8 (7241) 229 - 495
|
Г. Рудный
|
Поликлиника
|
8 (71431) 39 - 998
|
8 (71431) 72 - 679
|
Г. Лисаковск
|
Лисаковская ГБ
|
8 (71433) 49 - 999
|
8 (71433) 49 - 045
|
Г. Житикара
|
Житикаринская РБ
|
8 (71435) 24 – 384
8775991 0384
Детская консультация
8 (71435) 25 – 430
8775991 0363
|
8 (71435) 32 - 459
|
Г. Тобыл
|
Костанайская РБ
|
8 (71455) 49 - 903
|
8 (71455) 85 – 458
|
Г. Аркалык
|
Аркалыкская региональная поликлиника
|
8 (71430) 4 99 04
|
8 (71430) 2 90 81
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.