Звонок от мужчины, который заблудился вместе с товарищем в степи, поступил на пульт «102» ОП Камыстинского района вчера, 21 декабря, около 17.20. Сразу после разговора у звонившего сел телефон.

Как оказалось, Николай Ляликов и Вадим Мамадалиев, 38- и 49-летний жители Житикары, направились пешком из села Уркаш Камыстинского района в сторону Житикары и заблудились. Они рассчитывали добраться на попутном транспорте, однако, движение в этом направлении редкое, поэтому мужчины решили срезать путь и пойти по степи.

На поиски пропавших был ориентирован личный состав районной полиции и сотрудники ЧС. В ходе розыскных мероприятий сотрудники обнаружили замерзающих мужчин в 30 километрах от с. Уркаш.

- Пропавших установили 22 декабря около 1.00 возле озера Болек. Они уже замерзали, - сообщил начальник ОП Камыстинского района подполковник полиции Ерлан Мусин. - Нами была оказана им первая помощь. Доставили их в отдел полиции, отогрели и накормили.

Пропавших обнаружили вовремя, поэтому «зимняя прогулка» обошлось без серьезных последствий. Медики не обнаружили у них обморожений.

Николай Ляликов и Вадим Мамадалиев выразили благодарность всем, кто участвовал в поисках.