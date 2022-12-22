Праздничное мероприятие прошло сегодня, 22 декабря, в городской школе детского творчества. Его участники - 100 школьников областного центра, которые в этом году достигли наивысших результатов на республиканских и международных интеллектуальных, творческих и спортивных соревнованиях. В основном, конечно, старшеклассники. Выбирали из 140 претендентов, которых предложили директора костанайских школ.

Главным же гостем стал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он прошел по красной дорожке через выстроившихся вдоль нее учителей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

- Это только для меня или вас всех так встречали? - спросил Жундубаев.

- Всех, - ответили школьники.

Аким наградил грамотами 20 учеников, которые показали лучшие результаты. Градоначальник выступил с речью, в которой говорил в основном о достижениях этого года и планах на будущее.

- Костанайским учителям и ученикам есть чем гордиться, - подчеркнул Жундубаев. - Только по итогам республиканского конкурса научных проектов из 13 наград области 8 приходится на долю костанайских школьников. По итогам республиканской олимпиады из 29 наград 10 медалей у костанайцев. Таким образом у команды нашего города 18 наград или 43 процента от областного призового фонда. Традиционно высоких результатов в этом году добились ученики гимназии им. Горького и физико-математического лицея. Хотелось бы отметить успешное выступление учащихся школы-гимназии №3, благодаря которым их учебное заведение по итогам олимпиады вошло в ТОП-100 лучших школ республики.

Вслед за акимом на ёлке выступили дети. Они поблагодарили учителей за труд, а речи некоторых школьников были максимально пафосными и, будем надеяться, были написаны взрослыми, а не детьми.

- Уважаемый Марат Кунисбаевич, я учусь в школе №7 и с детства обучаюсь в музыкальной школе, играю на баяне, - выступил перед акимом 8-классник Талгат ЛАТЫПОВ. - В этом году мне удалось стать победителем сразу в двух престижных музыкальных конкурсах. Поэтому я здесь, на «Ёлке лидеров» вместе с другими ребятами. Нам очень приятно, что наши достижения не остаются незамеченными, а наоборот, получают поддержку и внимание со стороны нашего государства в вашем лице!

А ученица 9 класса школы-лицея №2 Радмила ШИХОВА предложила акиму свое видение, каким должен быть результат работы градоначальника.

- Мое любимое занятие - рисование, - сказала она. - Рисую я на разные темы, но больше всего меня привлекает мой родной город. Всегда интересно представить, каким он был вчера и каким будет завтра. Сегодня я принесла одну из таких картин. На ней я изобразила Костанай таким, каким вижу его через пару десятилетий. Он будет весь утопать в зелени, повсюду раскинутся ботанические сады, безграничные скверы и парки. Уважаемый Марат Кунисбаевич, я надеюсь, что мои детские мечты осуществятся и наш город под вашим руководством превратится в цветущий сад.

Отдельно отметили первоклассника школы-гимназии №3 Имана НАБИЕВА, который в 7 лет сумел обыграть взрослых шахматистов и в этом году стал кандидатом в мастера спорта.

- Я с детства люблю играть в шахматы, как и наш президент Касым-Жомарт Кемелевич, - отметил первоклассник. - Мечтаю стать чемпионом мира, чтобы моя школа и моя семья гордились мною. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!

За официальной частью последовала развлекательная программа. Дети водили хороводы, танцевали на дискотеке, читали предсказания с ёлки, разбрасывали серпантин. Одним словом - развлекались. Детям подарили небольшие наборы: кому-то достались акустические колонки, другим 3d-ручки или пауэрбанки.

- Я получила грамоту и подарки, очень приятно, - рассказала ученица ОШ №19 Екатерина ШПАНОВА. - Я учусь в 9-м классе, увлекаюсь волейболом. Я являюсь трехкратной чемпионкой Казахстана по волейболу. В школе активистка, учусь на отлично. Учу английский, участвую в конкурсах по литературе.

Когда «Ёлка лидеров» закончилась, школьники не упустили возможность сфотографироваться со своими учителями вместе с грамотами и подарками.

Фото Георгия ГОВОРОВА