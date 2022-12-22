Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в Костанае
22 декабря 2022, 12:13 | Общество
Ярмарка запланирована уже на эту субботу, 24 декабря. В ней примут участие сельхозпроизводителей городов и районов, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата г. Костаная.
Фото из архива "НГ"
Как и прежде, ярмарка пройдет в Сити-центре на пр. Аль-Фараби. Начало в 09:00.
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