Ярмарка запланирована уже на эту субботу, 24 декабря. В ней примут участие сельхозпроизводителей городов и районов, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата г. Костаная.

Фото из архива "НГ"

Как и прежде, ярмарка пройдет в Сити-центре на пр. Аль-Фараби. Начало в 09:00.