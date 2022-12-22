Младшеклассников Костанайской области перевели на дистанционное обучение
22 декабря 2022, 11:32 | Общество
В Костанае в обед 22 декабря температура воздуха составляет -26 градусов. В связи с небольшим морозом отдел образования областного центра принял решение перевести учащихся 2-й смены с 0 по 4 класс школ на дистанционный формат обучения.
В Рудном, в связи с такой же температурой воздуха - 26 градусов, 2-я смена с 1 по 4 классы также переводятся на дистанционный формат обучения
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