В следующем году депутаты Парламента планируют облегчить жизнь председателей ОСИ. Планируемые поправки в законодательство обсуждали 20 декабря на семинаре в ДК «Мирас».

Семинар организовали отдел жилищных отношений акимата Костаная и «Ассоциация управляющих компаний, ОСИ и прочих форм управления управления в сфере ЖКХ по Костанайской области». Председатель ассоциации Юлия БУБНОВА объясняет - предлагается убрать из закона норму о необходимости ОСИ заключать договор со всеми жителями дома, а со злостных неплательщиков через нотариуса будут взыскивать не только долг, но и пеню.

- Мы на семинаре очень хотели помочь ОСИ решить накопившиеся у них проблемы, - объясняет Бубнова. - В основном это непонимание бухгалтерского и налогового учета. Раньше мы объясняли эту тему по верхам, теперь углубились и разобрали детально. Впервые обсуждали вопросы образования тарифа, так как многие ОСИ работают без сметы. Хотя есть рекомендация в законе, как высчитывать тариф.

На семинар пришли около 20 председателей ОСИ. Всего их в Костанае около двухсот. Но организаторы надеются, что участники семинара расскажут о том, что они узнали, своим коллегам.

Юлия Бубнова объясняла, как вести бухгалтерию и как изменится закон о жилищных отношениях

- Я вхожу в рабочую группу при мажилисе, мы с лета разрабатывали поправки в закон о жилотношениях, - сообщила председатель ассоциации. - Что важно знать людям? В действующей редакции закона требуют от ОСИ заключить с каждым жильцом договор. А собственники этого просто не делали. А когда нет договора, мы не можем взыскать долги. Нет договора - нет и задолженности. Хотя есть норма в законе, по которой каждый собственник несет бремя содержания и управления, то есть обязан платить априори. Сейчас по поправкам договор с собственником будет необязателен. Возможно, будет публичный договор.

Поправки уже ушли из рабочей группы на рассмотрение в Парламент. Там же обсуждают норму о механизме для отдела жилотношений, чтобы чиновники могли назначать управляющую компанию домам, которые не создадут свое ОСИ. Предположительно поправки могут появиться в законе уже в январе 2023 года.

- Кроме того, если раньше при взыскании задолженности пеня не учитывалась, то теперь ее будут взыскивать. И рассчитывать ее будут по ставке рефинансирования Нацбанка на день, когда ОСИ обратилось к нотариусу, - поясняет Бубнова.

Пока большинство домов в Костанае так и не создали свое ОСИ. Те же, что перешли на новую форму собственности, по словам Бубновой, хоть и сталкиваются с трудностями, но «как показывает практика, даже старый дом может выживать сам и даже делать накопления».

- Дом, в котором я живу, в месяц собирает около 150 000 тенге, - привела пример Юлия Бубнова. - Дому 50 лет, в нем 48 квартир. Мы повысили тариф до 60 тенге за квадрат. И у нас есть накопления, при этом мы поменяли электрощитовую, вычистили подвалы, поменяли трубы холодного водоснабжения и подлатали отопление, поставили железные двери на вход в подвал. Чтобы реформа не буксовала, наше пожелание, чаще рассказывать об успешных примерах создания ОСИ.

Фото Георгия ГОВОРОВА