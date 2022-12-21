У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
21 декабря 2022, 17:11 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 24 декабря по 30 декабря работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.
В связи с работами отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-65А (работы на ТП)
24 декабря с 10:00 до 19:00
- Городской акимат.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина 90 ,92,
- ул. Дулатова 91,
- ул. Амангельды 85, 87.
ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 26 декабря по 28 декабря с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- пр. Абая 10, 10/1, 12.
ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 28 декабря по 30 декабря с 10:00 до 18:00
- кафе «Белая Лебедь».
Спальный сектор:
- ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,
- ул. Ворошилова 68.
КТП-Цветочное хозяйство (работы на ТП)
26 декабря с 10:00 до 18:00
- магазин «Катюша».
Частный сектор:
- ул. 6 Кустанайская 1-24,
- 1-й проезд Цветочной 1-33, 400-425,
- 2-й проезд Цветочной 1-37,
- 3-й проезд Цветочной 1а – 22,
- ул. Цветочная 380-424.
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