План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 24 декабря по 30 декабря работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.

В связи с работами отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-65А (работы на ТП)

24 декабря с 10:00 до 19:00

Городской акимат.

Спальный сектор:

ул. Пушкина 90 ,92,

ул. Дулатова 91,

ул. Амангельды 85, 87.

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 декабря по 28 декабря с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

пр. Абая 10, 10/1, 12.

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 28 декабря по 30 декабря с 10:00 до 18:00

кафе «Белая Лебедь».

Спальный сектор:

ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,

ул. Ворошилова 68.

КТП-Цветочное хозяйство (работы на ТП)

26 декабря с 10:00 до 18:00

магазин «Катюша».

Частный сектор: