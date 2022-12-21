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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае

21 декабря 2022, 17:11 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 24 декабря по 30 декабря работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.

В связи с работами отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-65А (работы на ТП)

24 декабря с 10:00 до 19:00

  • Городской акимат.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина 90 ,92,
  • ул. Дулатова 91,
  • ул. Амангельды 85, 87.

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 декабря по 28 декабря с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • пр. Абая 10, 10/1, 12.

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 28 декабря по 30 декабря с 10:00 до 18:00

  • кафе «Белая Лебедь».

Спальный сектор:

  • ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,
  • ул. Ворошилова 68.

КТП-Цветочное хозяйство (работы на ТП)

26 декабря с 10:00 до 18:00

  • магазин «Катюша».

Частный сектор:

  • ул. 6 Кустанайская 1-24,
  • 1-й проезд Цветочной 1-33, 400-425,
  • 2-й проезд Цветочной 1-37,
  • 3-й проезд Цветочной 1а – 22,
  • ул. Цветочная 380-424.