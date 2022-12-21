Здесь уже залит бесплатный ледовый каток, строится горка. А для удобства отдыхающих горожан организуют прокат коньков, тюбингов и фуд-корты с павильонами для обогрева.

Фото Ксении РЕБИК

- Кроме того, привлечены предприниматели для организации катания на лошадях и санях, а также на квадроциклах и снегоходах, - сообщает отдел предпринимательства Костаная. - В выходные, праздничные дни, а также в период школьных каникул на указанной территории будут проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей и их родителей.

Новая городская локация зимнего досуга будет работать с 24 декабря. Чтобы костанайцы могли без проблем добраться до нее, организуют автобус от остановки "Колос" до городского пляжа с 11.00 до 18.00.