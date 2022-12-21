Бесплатный автобус запустят к новой зимней зоне отдыха в районе горпляжа в Костанае
21 декабря 2022, 16:43 | Общество
Здесь уже залит бесплатный ледовый каток, строится горка. А для удобства отдыхающих горожан организуют прокат коньков, тюбингов и фуд-корты с павильонами для обогрева.
Фото Ксении РЕБИК
- Кроме того, привлечены предприниматели для организации катания на лошадях и санях, а также на квадроциклах и снегоходах, - сообщает отдел предпринимательства Костаная. - В выходные, праздничные дни, а также в период школьных каникул на указанной территории будут проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей и их родителей.
Новая городская локация зимнего досуга будет работать с 24 декабря. Чтобы костанайцы могли без проблем добраться до нее, организуют автобус от остановки "Колос" до городского пляжа с 11.00 до 18.00.
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