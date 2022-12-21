Генеральному прокурору и министру национальной экономики на заседании в мажилисе фракция «Ак жол» предложила избавиться от посредников между энергетическими компаниями и потребителями, сообщает orda.kz.

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На заседании в нижней палате парламента представитель фракции «Ак жол» Фуат Сатыбаев отметил, что 2022 год стал испытанием на прочность энергосистемы Казахстана. Критической точкой стало ЧС в Экибастузе.

«В Казахстане функционируют 37 ТЭЦ. Возраст двух третих из них составляет свыше 50 лет. Износ основного оборудования составляет 66%. Как известно, одним из основных производителей электроэнергии в Казахстане являются электростанции, расположенные в Экибастузе», – сообщил Фуат Сатыбаев.

Депутат подчеркнул, что большая часть генерирующих электричество предприятий работают через посредников. Компании-прокладки ничего не производят, но получают основную долю прибыли.

«Экибастузская ГРЭС-1 поставляет электроэнергию оптовому посреднику ТОО «AB ENERGO» за 7,4 тенге за кВт в час. Конечный потребитель платит от 26 тенге для населения и 44 тенге для юридических лиц. Есть информация, что и другие генерирующие компании работают через посредников, снимая основную прибыль. Можно только представить, какие колоссальные средства оседают в карманах этих «прокладок», которые должны были инвестировать в эти самые генерирующие мощности. Результатом подобных схем увода прибыли стали участившиеся случаи аварий вследствие обветшания оборудования, которое десятилетиями не видела модернизации», – рассказал мажилисмен.

В своём депутатском запросе Фуат Сатыбаев требует проверить энергетическую отрасль и выявить спекуляторов. В «Ак жол» считают, что деньги от потребителя должны напрямую идти к производителям энергии.