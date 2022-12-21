Журналист Леонид Млечин сообщил, что за смещение действующего президента Кариму Масимову обещали пост премьер-министра, передает Informburo.kz.

Политолог Ербол Едилов в своём Telegram-канале поделился выдержками из презентованной книги российского журналиста Леонида Млечина "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков".

Автор книги уверен, что президент Казахстана вынес урок из Трагического января, ведь он не "не стал замораживать страну, вводить режим личной диктатуры". По его словам, он приступил к беспрецедентным демократическим реформам: отказ от привилегий, усиление роль парламента и гражданского общества.

"Невиданная для Центральной Азии история: именно в Казахстане появился президент, подписавший семилетний контракт с народом. Не хан, не султан, а наёмный менеджер. Токаев поделился со мной словами, которые ему сказал Назарбаев: "Тридцать лет знаю тебя, но не думал, что ты способен на такие действия", – говорится в книге.

Автор написал в своей книге про план, по которому Нурсултан Назарбаев должен был вернуться на свой пост на три года, затем вместо себя поставить более подходящего человека. За смещение действующего президента экс-главе КНБ Кариму Масимову обещали пост премьер-министра с неограниченными полномочиями, пишет Млечин.

"Председатель Конституционного совета Кайрат Мами опубликовал статью, смысл которой в том, что институт Елбасы есть высший орган власти в стране. Заговорили об иранской модели государственной власти в Казахстане – аятолла над президентом. Возникла идея введения монархии на основе опыта Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии. Эта модель начала обсуждаться во властных структурах, но говорят, что Токаев убедил Елбасы отказаться от такой идеи: "Нас засмеют во всём мире", – рассказывает Млечин в книге.

Автор пишет, что между Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым был диалог о необходимости определиться с тем, в чьих руках власть.

"Токаев, оказывается, говорил первому президенту: "Нурсултан Абишевич, нужно определиться с властью, нынешнее положение чревато дестабилизацией в стране". Многоопытный Назарбаев только отшучивался: "Моя задача – помогать тебе, я же заинтересован в нашем успехе", – говорится в книге.

Леонид Млечин отмечает, что решительность и хладнокровие казахстанского президента определили исход Трагического января.

"Токаев же не силовик, а дипломат, интеллигент, интеллектуал. Он рассказывал мне, что в решающий момент ему сказали: ситуация настолько опасная, что сейчас главное – спасти вашу жизнь. Спецсамолёт заправлен, личная охрана с вами... В самолёте находится груз – 25 млн долларов, так сказать, на ближайшие расходы. Куда хотите лететь? Не сомневались, что президент улетит", – говорится в книге.

Млечин акцентирует внимание на том, что Касым-Жомарт Токаев сделал всё, чтобы спасти Казахстан.

"В обращении президента Казахстана к согражданам в решающий январский день прозвучали слова: "Я остаюсь". Не все поняли, зачем президент это сказал. А эти слова были адресованы тем, кто намеревался захватить власть и кому глава государства мешал", – пишет автор.

Книгу "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков" презентовали в казахстанском посольстве в России. Мероприятие открыл посол Казахстана Ермек Кошербаев. В своей речи он отметил, что СМИ и блогеры много писали о Трагическом январе, но "объёмной попытки разобраться в причинах и обстоятельствах январских событий пока не было". Пробел, по его словам, восполнил Леонид Млечин.

"Автор выезжал в Казахстан, где лично встречался с непосредственными очевидцами, участниками событий, изучал документы, осматривал места инцидентов с тем, чтобы воссоздать ясную картину произошедшего. Многие факты, о которых узнает читатель, ранее не были известны широкому кругу общественности", – сказал посол.

Январские события потрясли весь Казахстан. После расследования обвинительные приговоры вынесли в отношении 1113 граждан, под следствием находятся ещё 315 человек. Погибли 238 граждан.

Следственные действия в отношении Карима Масимова и его коллег завершились, в ноябре начался суд в Астане. Дело рассматривают под грифом "Совершенно секретно".