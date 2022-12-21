Каменщик насмерть разбился в лифтовой шахте строящегося дома в Костанае
Сауле КУАНБЕК
21 декабря 2022, 11:01 | Происшествия
Смертельный случай произошел 29 ноября на строящемся объекте ТОО «БК-СТРОЙ». Мужчина 1976 года рождения работал в компании каменщиком. В тот день он работал на строительном объекте № 108 микрорайона Береке.
Скриншот google.com/maps
После окончания работы строитель спустился по приставленной переносной лестнице с технического этажа на лестничную площадку 9-го этажа строящего дома. В этот момент он и упал в лифтовую шахту.
В управлении по инспекции труда акимата Костанайской области "НГ" сообщили, что ведется расследование причин и обстоятельства смертельного случая на производстве. После его завершения материалы дела будут переданы в местный орган внутренних дел для принятия процессуального решения.
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