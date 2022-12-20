Мужчина на "жигулях" врезался в скорую помощь и скрылся с места ДТП в Аулиекольском районе
Ксения РЕБИК
20 декабря 2022, 21:13 | Происшествия
Авария произошла сегодня, 20 декабря, около 19.00.
- Мужчина за рулем "жигулей" 6-й модели не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в спецмашину скорой помощи, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Удар пришёлся в бок. Машина "скорой помощи" была пустая, бригада ехала на вызов.
В ДТП никто не пострадал, водителю скорой удалось справиться с управлением после удара.
- Полиция сейчас занимается розыском виновника ДТП, так как он скрылся с места аварии на своей же машине, - добавила Жилкибаева. - Просьба от управления здравоохранения к водителям: соблюдать Правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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