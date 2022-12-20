В Алматы прошли третий и четвертый этапы Кубка мира по шорт-треку, в которых приняли участие около 250 спортсменов из более чем 30 стран. Федерация конькобежцев Казахстана получила право проведения этих стартов по результатам инспекционного визита в июле этого года представителей Международного союза конькобежцев (ISU).

Денис Никиша после победного финиша на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку / Фото isu.org

Одним из главных героев этапов, прошедших в алматинском ледовом дворце «Халык Арена», стал уроженец Костаная, бывший воспитанник ДЮСШ № 3, участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия), 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и 2022 года в Пекине (Китай), мастер спорта международного класса Денис Никиша, представляющий сейчас Акмолинскую область.

В квалификации на дистанции 500 м он показал второй результат (40,646 сек.) в своем забеге, уступив представителю Бельгии Стейну Десмету. Затем выиграл четвертьфинальный и полуфинальный забеги с результатами 40,427 сек. и 40,396 сек. соответственно, а в финале финишировал вторым через 40,998 сек. и завоевал серебряную медаль. На 0,1 сек. быстрее пробежал в финале лишь спортсмен из Южной Кореи Сон Ким Тхэ. Бронзовую медаль завоевал еще один южнокорейский спортсмен Сунгву Янг.

На этом же этапе Никиша выступил на дистанции 1500 м и пробился в финал «В», где показал пятый результат.

Никиша - обладатель золотой медали этапа Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 м / Скриншот трансляции

В программу четвертого этапа входили два старта на дистанцию 500 м, и в обоих Денис стал призером. В первом старте уверенно прошел в финал, выиграв свои забеги в квалификации (40,923 сек.), четвертьфинале (40,964 сек.) и полуфинале (40,890 сек.). Но в решающем забеге он допустил небольшую ошибку и в результате финишировал третьим (41,267 сек.), пропустив вперед Диана Сельера (41,104 сек.) из Польши и Стивена Дюбуа (41,153 сек.) из Канады.

Еще один комплект наград на 500-метровке разыгрывался в заключительный день четвертого этапа Кубка мира. Никиша вновь был лучшим в своих забегах в квалификации (40,644 сек.), четвертьфинале (41,389 сек.) и в полуфинале (41,656 сек.). А в финале на этот раз он не оставил шансов своим соперникам, финишировав первым с результатом 41,850 сек. и завоевав золотую медаль впервые с сезона-2016/2017. Второе место занял Сону Чан (41,910 сек.) из Южной Кореи, а третьим был Стейн Десмет (42,090 сек.) из Бельгии.

Предложение руки и сердца от победителя / Скриншот трансляции

Сразу после награждения Денис Никиша отправился к трибунам и сделал предложение вышедшей на лед поздравить его с победой избраннице, вручив ей под аплодисменты на трибунах кольцо и два огромных букета роз.

Букеты роз от Дениса Никиши избраннице / Скриншот трансляции

Завоеванные в Алматы три медали разного достоинства - не единственные награды 27-летнего Дениса Никиши в этом сезоне. На первом этапе Кубка мира в Монреале (Канада) он в составе мужской команды Казахстана стал серебряным призером в эстафете на 5 000 м (7 мин. 7,972сек.). Казахстанцы уступили в финале лишь спортсменам Южной Кореи (7.01,850) и опередили команды Канады и Италии. На втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) Никиша уверенно выиграл три предварительных забега на дистанции 500 м, (квалификация - 40,253 сек., четвертьфинал - 40,319 сек., полуфинал - 39,851 сек.), а в финале показал второе время (40,675 сек.), уступив лишь Йенсу ван Воуту (40,505 сек.) из Нидерландов. При этом результат Никиши, показанный им в полуфинале, является лучшим временем сезона на этой дистанции.

Благодаря такой стабильности Денис Никиша, набрав 294 очка, возглавил рейтинг Кубка мира на дистанции 500 м, в который входят 44 участника.

В соревнованиях среди женщин на этапах Кубка мира в Алматы в составе сборной Казахстана выступили две представительницы Костанайской области: серебряный призер Кубка Казахстана на дистанции 500 м Алена Волковицкая и победительница Кубка РК на дистанции вдвое длиннее Анастасия Астраханцева. В Алматы Астраханцева остановилась в четвертьфинале на дистанции 1 500 м, а Алена Волковицкая не смогла пройти квалификацию на дистанции 1 000 м. Обе спортсменки приняли участие в забегах на дистанции 500 м, но не смогли квалифицироваться в четвертьфинал, а также они выступили в составе женской команды в эстафете на 3 000 м, которая в финале «В» заняла четвертое место.

Следующий этап Кубка мира стартует 3 февраля 2023 года в Дрездене (Германия). А финальный этап состоится через неделю в Дордрехте (Нидерланды). Завершит сезон чемпионат мира по шорт-треку, который пройдет в Сеуле (Южная Корея) и стартует 10 марта.