Огни зажгли вечером, 19 декабря, на центральной площади города. Церемония началась с небольшим опозданием, поэтому немного замерзшие рудничане не могли согреться, танцуя вместе с артистами.

Проблемы возникли не только с тем, чтобы повторять движения сказочных персонажей и певцов, но и с тем, чтобы просто их увидеть. По задумке организаторов свет над импровизированной сценой решили зажечь уже только под конец мероприятия.

- В Рудном сейчас готовят горку, каток уже залили между ЦУМом и Ледовым дворцом, ещё один каток есть в Парке культуры и отдыха, - рассказал "НГ" заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. И признал: - Свет над сценой, конечно, можно было включить, не подумали. Артистов я и сам не особо видел. Ёлка в этом году ничуть не хуже, чем в Костанае. Новогодняя программа была рассчитана на 1 час 20 минут. Но из-за погоды пришлось сократить программу и вырезать героя-злодея, который мешал бы прийти сказке. Минут 20 вырезали.

За создание новогоднего настроения отвечали рудненские артисты, которые в прошлом году вывозили Деда Мороза на автомобиле, а в этом решили провести целый парад из десятка Дедов Морозов и Снегурочек. Они танцевали, зажигали огни ёлки и любовались эффектным двухминутным фейерверком. А после Деды Морозы и Снегурочки разошлись по площади - водили с рудничанами хороводы и активно фотографировались.

Фото с дедушкой успел сделать и аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ, которому пришлось отстоять очередь, уступая детям. Перед этим он коротко выступил перед горожанами, пожелав им "счастья, благополучия и мирного неба над головой".

- Мы не впервые создаем праздничное настроение, с удовольствием всегда ждем этот праздник, - отметила Наталья КРУГЛОВА, она же Снегурочка. - Как обычно, за две недели проводили репетиции. Каждый год стараемся придумать новогоднюю фишку - в этот раз мы собрали много Снегурочек.

В этом году, по нашим наблюдениям, шоу в Рудном больше походило на новогодний корпоратив, чем на праздник для детей. Наблюдать за салютом пришлось вместе с рекламой на лэд-экранах, рассказывающих о проблеме бытового насилия, а реклама от ДЧС призывала быть осторожными... во время купания на воде.

Когда корреспондент "НГ" возвращался с праздника, обратил внимание на световую инсталяцию над новым фонтаном на ул. Горняков, которая получилась весьма красивой. Надеемся, хоть она украсит город и поможет рудничанам окунуться в новогоднее настроение.

Фото Георгия ГОВОРОВА