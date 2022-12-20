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Дороги перекроют из-за плановых учений в Костанае

20 декабря 2022, 09:54 |  Происшествия

Учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут сегодня, 20 декабря, в 15.00 на территории Костанайского областного суда.

 

Фото yandex.kz

В связи с учениями на пересечении улиц Орала Мухамеджанова-Мира и проезд на 71-й квартал будет временно закрыто движение для автотранспорта и пешеходов.

- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.