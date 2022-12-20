По словам Багдата Мусина, получить кредит на чужое имя сегодня очень легко, передает Informburo.kz.

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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагает банкам ввести трёхфазную аутентификацию: к SMS-одобрению добавить ещё и обязательное закрепление цифровой подписью. Об этом сообщил глава ведомства Багдат Мусин.

Депутат мажилиса Артур Платонов поинтересовался у министра, какие средства есть для борьбы с телефонными мошенниками.

"Мобильные операторы научились вычислять номера мошенников. Теперь они проводят интеграцию, чтобы обмениваться информацией между собой. Когда фрод (звонок мошенника. – Авт.) с подменного номера поступает, они смогут их вычислять и блокировать. Сейчас они часть номеров уже научились блокировать. Честно говоря, у меня уменьшилось количество таких звонков. Но тут вопрос такой: у мошенников остаётся возможность использовать наши номера телефонов и вывозить их за рубеж", – сказал он.

Министр отметил, что необходимо решать проблему и по линии банков.

"Сегодня получение кредитов стало очень лёгким. Можно просто продиктовать номер SMS, которую прислали тебе, и получить кредит. SMS-аутентификации недостаточно. Мы предлагаем трёхфакторную аутентификацию – добавить к SMS обязательную биометрическую идентификацию, чтобы это всё подписывалось ЭЦП", – сказал глава МЦРИАП.

Багдат Мусин поделился своей историей: на его родственников повесили кредит телефонные мошенники.

"Мошенническим путём перехватили SMS. До сих пор не могут найти виновного. Мы хотим с Нацбанком и АРРФР проработать, чтобы они ужесточили формат выдачи кредитов через онлайн-инструменты, – заключил он.