258 из 517 сел Костанайской области имеют рейтинг "с потенциалом развития". В них проживают 291,1 тыс. человек, или 91% от общего числа сельских жителей. Здесь и реализуют проект "Ауыл – Ел бесігі".

Задача проекта - создать благоприятные условия для жизни, потратили на ее решение 21,9 млрд тенге за 2019-2022 годы. Как отметила на брифинге в РСК 19 декабря руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, в первую очередь делают капитальные ремонты объектов социальной сферы: школ, детсадов, больниц, домов культуры, а также строят ФОК, улучшают инженерную инфраструктуру.

Корреспондент "НГ" спросила, как определяется эффективность расходов и будут ли эти села соответствовать статусу опорных, спутниковых, стратегических. В управлении считают, что довести сельские населённые пункты до нужного уровня только за счет государства - маловероятно.

Фото Сауле Куанбек

- Всех денег не хватает, - ответила Гульбарам Мусагазина, - но мы стараемся направлять все сэкономленные средства в эти же села. Кроме тех сел, которые определены с потенциалом развития, у нас же есть другие в которых проживает немалое количество жителей, но они не вошли в проект "Ауыл – Ел бесігі". Мы и туда должны направить деньги из областного бюджета.

Всего за четыре года запустили 296 проектов в 67 селах с общим охватом населения около 180 тыс. человек.

- Например, построили ФОКи в Торгае и Узунколе, жители всегда с благодарностью говорят об этом, - отмечает Мусагазина.

В 2019 году в селах Федоровка, Сарыколь, Боровское, Аулиеколь и Карасу отремонтировали объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры. Здесь же провели средний ремонт внутрипоселковых дорог общей длиной 22,3 км.

В 2020 году в селах Силантьевка и Камысты провели реконструкцию стадионов, в Денисовке и Караменды ввели в эксплуатацию котельные.

Капитальный ремонт прошел в школах сел Октябрьское Костанайского района и Первомайское Мендыкаринского района, пришкольном интернате в районном центре Амангельды, а также в районных больницах сел Торгай и Камысты, врачебной амбулатории в поселке Тобол.

- В результате капитального ремонта Денисовского дома культуры созданы более благоприятные условия для культурного развития жителей этого районного центра, - собщила в докладе Мусагазина. - Для повышения безопасности дорожного движения сельских жителей во всех 13 селах реализованы 60 проектов по среднему ремонту внутрипоселковых дорог протяжённостью 62,8 км.

В 2021 году в селах Узунколь и Торгай открыли физкультурно-оздоровительные комплексы, в с. Аманкарагай запустили модульные котельные, а в п. Карабалык - две автономные, они отапливают школу, детсад, ФОК и больницу.

- Ведут прием жителей после капитального ремонта врачебная амбулатория в селе Аманкарагай и медицинский пункт села Научное, - продолжила руковдитель управления. - Завершены капитальные ремонты дома культуры в селе Научное Карабалыкского района и Октябрьской зональной сельской библиотеки Карасуского района.

В с. Родина завершили реконструкцию водопроводных сетей. Завершены капитальные ремонты в школах Амангельдинского, Джангельдинского, Карасуского и Костанайского районов, пришкольного интерната в поселке Карабалык и детского сада в с. Заречное. Провели средний ремонт на 48,4 км внутрипоселковых дорог. И еще 63,3 км отремонтировали в 2022 году. К 1 декабря освоили 95% бюджетных средств от запланированных на текущий год. Завершается строительство дома культуры в с. Ершовка Узункольского района.

В 2023 году запланировали потратить 10,6 млрд теге. Их направят на 135 проектов, в их числе на строительство автономного источника тепла в с. Фрунзенское Денисовского района. В селах Амангельды, Айет, Заречное, Караменды, поселках Боровское и Сарыколь планируют построить спортивные комплексы, а в с. Караменды - культурно-досуговый центр.

Крытый манеж для реабилитации и лечения детей иппотерапией откроют в с. Заречное. Кроме этого, капремонт проведут в трех школах: в с. Береговое района им. Б. Майлина, с. Красная Пресня Мендыкаринского района и с. Костряковка Федоровского района. Завершат начатый в этом году ремонт четырех школ в с. Урпек Амангельдинского района, с. Молодежное Мендыкаринского района, с. Тимирязевка Сарыкольского района и с. Пешковка Федоровского района. Продолжат средний ремонт внитрипоселковых дорог.

- Во всех селах, которые участвуют мы, в первую очередь, делаем дороги, - уточнила для "НГ" Гульбарам Мусагазина. - Для сельчан дороги - это одна из важнейших тем.

Управление проводит сбор бюджетных заявок на разработку ПСД, которые будут реализованы в 2024 году.

- Если даже какой-то проект не вошел в 2022 год, он автоматически переходит на следующий год, - добавила она. - У нас есть свой план, мы должны все 258 сел охватить.

Реализация госпрограммы отчасти решает вопрос занятости местного населения. По некоторым проектам создаются временные рабочие места на период строительства или реконструкции объектов, либо проведения среднего ремонта дорог. А в случае возведения нового здания - например, ФОК в Торгае - местных жителей обеспечили постоянной работой.

- По плану 2022 года мы должны были трудоустроить 260 человек, но по факту - 450 человек, - подытожила Мусагазина.