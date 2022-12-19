Количество аварий на дорогах областного центра в 2022 году выросло на 22%. Об этом сегодня, 19 декабря, на аппаратном совещании в городском акимате доложил начальник управления полиции Костаная Мейрам БАЗАРБАЕВ.





- Несмотря на выделение средств и профилактику, количество аварий растет, - отметил он. - Основная причина - недисциплинированность водителей.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ назвал одну из причин тенденции - плохое освещение на улицах.

- Плохое даже на тех улицах, где оно есть, - сказал он. И пообещал: - Весной будем реализовывать большую программу по освещению. Нужно выделять серьезные средства. В городе 15,5 тысяч светильников, а освещение лишь на 70% улиц.

Мейрам Базарбаев сообщил о незначительном снижении числа телефонного и интернет-мошенничества. Подавляющее большинство звонков от интернет-мошенников поступает из России и Украины, отметил начальник УП.

- В связи с чем с 1 декабря все казахстанские операторы, кроме Beeline, начали блокировать эти звонки, - напомнил Базарбаев. - Но все равно обманывают много людей. Жертвами в основном становятся люди старше 30 лет.

- Молодежь почти не попадается, - отреагировал аким Костаная. - Нужно работать в этом направлении. Согласно ежедневной оперативной сводке, регулярно один случай - это мошенничество. Хорошо, что размещаете информацию на квитанциях коммунальщиков, в брошюрах, в Facebook размещаете, но все это мощного эффекта не дает. Кроме того, только 15% мошенников наказываются, остальные избегают наказания. Вы просите еще денег для стендов и буклетов? Будем выделять. Но этого мало, нужна большая работа в этом направлении.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ