О мерах финансовой поддержки на аппаратном совещании сегодня, 19 декабря, доложил руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ.





- Успешно продолжается реализация проекта предоставления сервисных услуг по поддержке ведения действующего бизнеса, - сообщил он. - С начала года 786 субъектов предпринимательства получили 839 услуг в сфере бухгалтерского и налогового учета, консультации по внедрению системы менеджмента. Успешное внедрение проекта способствовало созданию новых рабочих мест и увеличению действующих. Благодаря программам предприниматели могут получать кредиты до 20 млн тенге. Ежегодно для молодых и начинающих предпринимателей проводится конкурс на получение грантового финансирования. Государственные гранты выделяются на безвозмездной основе. Бизнесмен может получить до 5 млн тенге на реализацию инвестиционных проектов. В этом году предприниматели получили гранты на сумму 34,3 млн тенге.

Несмотря на оптимистичные показатели, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил слабое информирование предпринимателей о государственных программах и грантах.

- Крупный бизнес и без вас обойдется, у них есть инструменты, у них целые службы, которые этим занимаются, - отреагировал на доклад Жундубаев. - Мы говорим про малый и средний бизнес, который приносит 68% налогов в бюджет. Это львиная доля. С ним вам нужно поработать и посмотреть. Во-первых, объяснить информацию о государственных программах в доступной форме. То, что вы брошюрку один раз сделаете или разместите на сайте, это ничего не даст. Очень много проблем у малого бизнеса. Если мы не будем помогать, они не будут к вам обращаться. Вы будет статичным отделом, будете заниматься ярмарками, определять, где палатки ставить...

По словам Марата Жундубаева, сейчас предприниматели "сами крутятся, как могут", потому что в областном центре здоровая конкуренция, и "заслуги акимата в этом нет".

- Кто-то открывает баню, магазинчик, - пояснил аким. - Они сами живут. А если вы еще будет их направлять, показывать, какие программы есть, эффект будет другой. Вас предприниматели должны в лицо знать. Где у нас точки роста, где формируется бизнес? Информацию о грантах нужно доводить до предпринимателей. Иногда люди с большими глазами спрашивают: а что, так можно было - взять грант и не отдать? Безвозмездный грант - ему дают средства и он развивает бизнес.

Жундубаев напомнил, что есть программа, которая позволяет напрямую финансировать города областного значения, и если эти средства поступят, все планы реализуют гораздо быстрее.

- Дорогу по ул. Фролова до триатлон-парка пробьем, в районе набережной у нас 4 проекта реализуются почти на 1 млрд тенге, - объяснил аким. - Освещение мы сейчас проектируем, все там движется. В Сити-центре более-менее разобрались, сделали пешеходную зону. Предприниматели просили, мы выставили 6 участков на аукцион, три участка они взяли. Теперь будем развивать набережную. Ко мне уже приходили бизнесмены, спрашивали: "Можно мы поставим там аттракционы, развлечения?" Нужно это объяснять.

Марат Жундубаев предложил Нуралы Есергепову предоставить свою программу видения развития города.

- Вот вам срок - до конца января 2023 года,- уточнил аким. - Вы должны прийти с курирующим заместителем и сказать: наше видение такое, мы можем развиваться туда-то. И что для этого нужно: выделить землю, подвести инфраструктуру, коммуникации. Я должен четко понимать, что отдел предпринимательства имеет свою точку зрения и свое видение. Просьба такая - заниматься этим каждодневно. Я с себя ответственности не снимаю, но вы - руководитель отдела. Завтра начнется дачный сезон, дачники выйдут на дороги, начнется хаотичная торговля. Надо тоже какой-то консенсус искать. Это же город все-таки...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ