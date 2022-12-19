Городская больница перестала принимать экстренных пациентов в Костанае
19 декабря 2022, 10:35 | Государство
Оказание экстренной помощи горожанам будет приостановлено с 19 по 26 декабря в связи с ремонтными работами в травмпункте и приемном покое, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
В эти дни экстренных пациентов и пациентов травматологического профиля будут принимать на базе костанайской областной больницы по адресу ул. 1 мая, 151.
Последние новости
19.12.22 13:49 Сборные Аргентины и Франции провели невероятный матч в финале чемпионата мира по футболу
19.12.22 11:58 В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
19.12.22 09:32 Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
18.12.22 21:40 Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
18.12.22 20:05 Костанайские спортсменки завоевали три призовых места на домашнем чемпионате Казахстана по боксу
18.12.22 19:52 В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
18.12.22 16:16 Две премьеры театра драмы в Костанае поставили режиссеры из России. Обзор "НГ" - часть вторая
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.