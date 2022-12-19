Оказание экстренной помощи горожанам будет приостановлено с 19 по 26 декабря в связи с ремонтными работами в травмпункте и приемном покое, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

В эти дни экстренных пациентов и пациентов травматологического профиля будут принимать на базе костанайской областной больницы по адресу ул. 1 мая, 151.