Огни главной новогодней ёлки зажгли сегодня, 18 декабря, на центральной площади Костаная. В этом году акимат решил серьезнее отнестись к празднику - в центре залили несколько ледяных горок, детский лабиринт, а также снежные и ледяные фигуры. Концертную программу для костанайцев подготовили 250 артистов. Они играли на скрипках, танцевали с лентами, подкидывали Земной шар.

- По большому счету, конечно, давно мы не проводили подобных мероприятий, - рассказал "НГ" руководитель ансамбля "Карнавал" Шамиль ФАХРУТДИНОВ. - В прошлом году после пандемии был эксперимент, а в этом году уже все по настоящему. Задействовано около 250 человек. Это не только наш ансамбль, это студенты педагогического колледжа, цирковой коллектив из Тобыла, артисты ДК "Мирас". Программа рассчитана максимум на 20 минут, с учетом погодных условий. Я работал в разные годы над президентской ёлкой в Астане, мне там всегда давали не больше 18 минут. И всегда музыка урезанная была. Главное компактность и зрелищность. И мы сегодня тоже на это рассчитывали. Зажжение ёлки это традиция, хорошая традиция. И она всё равно адресована не взрослым, а детям. Поэтому хочется, чтобы детей было на площади больше.

Дед Мороз и Снегурочка в этом году приехали на центральную площадь на квадроциклах. Вместо эльфов мешки с письмами везли Санта Клаусы.

- Я уже 10 лет поздравляю детей в Лисаковске, а сегодня большая честь поздравлять детей в Костанае, - отметил Игорь ШПАК, он же Дед Мороз. - На подготовку ушло примерно две недели. Программа насыщенная, волшебству быть! Санта Клаусы из общества "Костанайские каскыры" повезут меня и Снегурочку, Ажар Ермагамбетову, на праздник на квадроциклах. За плечами у них мешки с детскими письмами, и после зажжения елки они поедут дальше собирать детские пожелания.

На сцене по традиции выступил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что сегодня "прекрасная возможность вернуться к масштабному празднованию Нового года и создать праздничное настроение для всех детей".

- Сегодня и акимат, и предприниматели, и неравнодушные граждане пытаются создать все условия для наших маленьких горожан, - сказал Жундубаев. - С 24 декабря откроется новая локация в районе городского пляжа. Там будет большой бесплатный каток, ледяная горка, лыжня и другие аттракционы. Все это для того, чтобы ощутить праздник. Я хочу вас еще раз поздравить с грядущими праздниками. Я надеюсь, что город в ближайшие дни оживет и предприниматели в ближайшие дни украсят свои витрины, а школы и дома будут подсвечены. Мы почувствуем новогодний праздник! Желаю каждой семье благополучия, процветания, а все что вы задумали, обязательно сбылось в следующем году!

Аким Костаная последний месяц практически на каждом публичном совещании требовал от подрядчиков, чтобы елка в этом году была красивой и не разочаровала костанайцев как в прошлом году. Конечно, корреспондент "НГ" сегодня спросил градоначальника, как ему ёлка в этом году?

- В прошлом году я ёлку в Костанае не видел, поэтому не могу сравнить, - ответил аким. - Но считаю в этом году не плохо, скажу так. Подрядчик молодец, он установил ёлки, и всё, что он должен сделать по договору, он сделал. Давайте, когда он всё доделает, мы дадим его работе оценку. Смотрите какая сегодня погода, сколько людей - всё благоволит, чтобы провести хороший праздник! Всё это для детей. Будем это поддерживать. Сегодня у меня новогоднее настроение

Вслед за огнями на главной ёлке в воздухе раздались залпы фейерверка. Собравшиеся на площади костанайцы фотографировались с ёлкой, водили хороводы, катались на горках. Не хватало на центральной площади только дополнительного освещения, но праздничному настроению это особенно не помешало.

- Мы сюда не пришли, мы прибежали, боялись не успеть из-за пробок, - делится впечатлениями жительница Костаная Татьяна БЕЛЯК. - Я здесь с дочкой и мужем. Настроение праздничное, ёлка прекрасная.

- Мы тут часа два, эмоции отличные, - добавляет студентка Костанайского строительного колледжа Настя КАРИМОВА. - Пришла сегодня с друзьями. Новый год встречаем вместе, сейчас морально готовимся к сессии.

- Мы немного опоздали, но салют успели посмотреть, - говорит Павел ПЕСКОВ. - Дочке 6 лет, она вот на мне сидит и смотрит концерт. Как настроение? У дочки отличное. Она уже письмо Деду Морозу написала.

После зажжения елки на площади продолжился праздничный концерт. Как подчеркивают власти, сегодня дан старт всем предновогодним мероприятиям. Кстати, завтра, 19 декабря, новогоднюю ёлку в 18 часов зажгут на центральной площади в Рудном.

Фото Ксении РЕБИК