В Костанае завершился чемпионат Казахстана по боксу среди женщин, бои которого проходили на ринге школы бокса.

Финальный бой в весовой категории до 60 кг: Владислава Кухта (в синем) - Римма Волосенко / Фото Романа Мулюкова

В соревнования, проходивших под эгидой Казахстанской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, принимали участие 104 сильнейшие спортсменки из Астаны, Алматы, Шымкента и 13 областей республики. За награды национального первенства, которые, начиная с прошлого года, разыгрываются в 12-ти весовых категориях, боролись победительницы и призеры чемпионатов Азии и мира, участницы и призеры Олимпийских игр, в числе которых было шесть заслуженных мастеров спорта.

Костанайскую область на домашнем чемпионате страны представляли четыре спортсменки, три из которых завоевали призовые места.

Владислава Кухта - чемпионка Казахстана по боксу в категории до 60 кг

В весовой категории до 60 кг честь области защищала мастер спорта РК Владислава Кухта, тренирующаяся под руководством Агзама Барлыбаева. На ее счету бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2015 г., три третьих места (2018, 2019, 2021 гг.), а также одна победа в 2020 г. на чемпионатах Казахстана среди женщин и «серебро» чемпионата Азии 2021 г. Всех этих успехов она добилась, соревнуясь в весовой категории до 57 кг. На этом чемпионате она выступала в категории до 60 кг и начала турнир, согласно жеребьевке, с полуфинального боя, соперницей по которому была прошлогодняя финалистка чемпионата Казахстана, мастер спорта РК Айдана Забынбекова, в единственном числе представлявшая в этой стадии турнира Актюбинскую область. Победу в этом бою одержала костанайская спортсменка, которую в финале ждала грозная соперница - начинавшая заниматься боксом в Костанайской области под руководством Николая Когатько, а в последние годы представляющая столицу республики мастер спорта международного класса Римма Волосенко, одержавшая в полуфинале победу над двукратным бронзовым призером молодежных чемпионатов мира Назым Ищановой из Атырауской области. Волосенко пять раз выигрывала чемпионат Казахстана, становилась победительницей Кубка мира (2017 г.) и чемпионкой Азии в 2021 г. В нелегком поединке, ставшим одним из самых зрелищных на костанайском ринге, победу одержала Владислава Кухта.

В новой для себя весовой категории выступала на этом чемпионате и четырехкратная чемпионка Казахстана, чемпионка мира среди юниоров, победительница молодежного чемпионата Азии, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 г. и участница Олимпийских игр в Токио Надежда Рябец, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина. На предыдущем чемпионате в Щучинске она завоевала титул сильнейшей в весовой категории до 75 кг. В этом году Рябец выступает уже на две категории ниже - до 66 кг. В первом бою, прошедшем на стадии 1/4 финала, ее соперницей была представительница Астаны Мерей Ибрагимова. Трижды за полтора раунда отправив свою соперницу в нокдаун, Рябец одержала досрочную победу.

Надежда Рябец в пятый раз завоевала титул чемпионки Казахстана по боксу - радости нет предела

В полуфинале костанайка встречалась, пожалуй, с самой титулованной участницей чемпионата - девятикратной чемпионкой Казахстана, двукратной чемпионкой Азии, четырехкратным призером чемпионатов Азии, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 г., заслуженным мастером спорта Даригой Шакимовой из Алматы. Завладев центром ринга, костанайская спортсменка уверенно провела все три и раунда и одержала заслуженную победу. Еще более уверенней победив в финале бронзового призера прошлогоднего чемпионата Наталью Богданову из Северо-Казахстанской области, Надежда Рябец завоевала свой пятый титул чемпионки Казахстана, став первым номером национальной сборной и в новой для себя весовой категории.

Бронзовую медаль чемпионата Казахстана завоевала выступавшая в весовой категории до 70 кг Екатерина Анисимова, в четвертьфинале одержавшая победу над Асель Куспановой из Астаны, а в полуфинале уступившая мастеру спорта международного класса Мадине Нуршаевой из Шымкента, ставшей в итоге чемпионкой Казахстана.

Четвертая костанайская участница бронзовый призер прошлогоднего чемпионата в весовой категории до 81 кг Анастасия Баязитова, выступавшая в более легкой категории - до 75 кг, к сожалению, в первом же бою потерпела поражение. На домашнем ринге она уступила поднявшейся в эту категорию чемпионке мира 2016 г., чемпионке Азии 2021 г., бронзовому призеру чемпионата мира этого года, заслуженному мастеру спорта Валентине Хальзовой из Астаны, в прошлом году завоевавшей чемпионский титул в категории до 70 кг, а в этом году - в категории до 75 кг.

В остальных весовых категориях отличились уже известные спортсменки. Так, в категории до 48 кг подтвердила звание сильнейшей в республике чемпионка Азии 2021 г. и финалистка чемпионата мира 2022 г., заслуженный мастер спорта Алуа Балкибекова из Алматы, в четвертый раз выигравшая «золото» чемпионата Казахстана.

С 2009 года не знает себе равных в республике двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Азии, заслуженный мастер спорта из Алматы Назым Кызайбай, завоевавшая в Костанае свой 13-й титул чемпионки Казахстана в весовой категории до 50 кг.

Прошлогодняя соперница Кызайбай по финалу ее землячка финалистка чемпионата мира среди молодежи 2017 г. и бронзовый призер чемпионата Азии этого года Жазира Уракбаева стала на этот раз чемпионкой Казахстана, перейдя в весовую категорию до 52 кг.

Чемпионка же Казахстана прошлого года в этой категории участница Олимппиады-2016, серебряный призер чемпионата мира 2018 г., чемпионка Азии 2022 г., заслуженный мастер спорта Жайна Шекербаева из Шымкента завоевала чемпионский титул в категории до 54 кг.

Такой он - женский бокс!

Чемпионка Казахстана 2018 г. Сания Султанкызы из Астаны поменяла «бронзу» 2021 г. на «золото» 2022 г. в весовой категории до 57 кг, а в весовой категории до 63 кг звание сильнейшей подтвердила еще одна столичная спортсменка Аида Абикеева.

Стали повторением чемпионата 2021 года финалы в весовых категориях до 81 кг и свыше 81 кг. Но если в категории до 81 кг чемпионка Азии-2021 Фариза Шолтай из Шымкента сумела отстоять титул в бою с финалисткой чемпионата Азии этого года представительницей Кызылординской области Гулсаей Ержан, в четвертый раз став чемпионкой Казахстана, то в супертяжелой категории чемпионка мира 2016 г., чемпионка Азии 2021 г. и бронзовый призер чемпионата Азии этого года, заслуженный мастер спорта Ляззат Күнгейбаева из Астаны взяла реванш за прошлогоднее поражение у Дины Исламбековой из Шымкента, завоевав свою 12-ю золотую медаль на чемпионатах Казахстана.

Напомним, что в начале декабря в Павлодаре прошел чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин, на котором представители Костанайской области завоевали два призовых места. Бронзовым призером в весовой категории до 80 кг стал Михаил Коханчик из Рудного, а уроженец Житикары Данила Семенов, завоевал награду такого же достоинства в супертяжелой весовой категории - свыше 91 кг.