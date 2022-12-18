15 декабря в манеже «Тобыл Арена» встретились известные в стране спортсмены, артисты и блогеры. В медийной футбольной лиге Казахстана дебютировали две команды "Alash" и "Konoha".

Победители ликуют

Хозяевами поля нарекли команду в зеленой форме - "Alash", хотя это была сборная игроков из столицы и Костаная. Среди наших, в том числе, были футболист и тренер, спортивный директор ФК "Тобол" Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ, боец MMA Адильжан Сандыбеков по прозвищу Адос, игрок КВН, актер и блогер Ильяс КОПЖАСАРОВ, более известный как Junior. За "Alash" также играл и президент медиа-футбольной лиги, олимпийский чемпион по боксу Серик САПИЕВ.

Сам же Сапиев в этой лиге участвует в команде "Sparta". В Костанае олимпийский чемпион решил поддержать дебютантов-костанайцев.

Серик Сапиев поблагодарил костанайцев за теплый прием

- Медиа-футбольная лига развивается по всему Казахстану, у нас проходят матчи с бывшими футболистами, блогерами, тик-токерами, лидерами общественного мнения, - поделился с "НГ" Серик Сапиев. - Я понимаю, что медийный футбол - это социальный двигатель нашего молодого поколения. И мы продвигаем идеи спорта среди наших молодых людей. Поэтому было принято решение создать медиа-футбольную лигу и в рамках нее проводить мероприятия для того, чтобы наши дети занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Только для этого и была создана МФЛ. Ну и, конечно, популяризация нашей страны на международной арене. Потому как мы четко понимаем, что футбольная лига развита во всем мире, уже проходили матчи с кыргызской, российской, турецкой командами. Будем продвигать Казахстан.

Президент МФЛ Казахстана поблагодарил руководство региона, управления физической культуры и спорта за содействие в организации этой товарищеской встречи. Уже на 8-ой минуте спортсмен открыл счет матча.

- Поле классное, удалось забить гол, порадовать болельщиков и нашу команду. Благодарен костанайцам, что так нас тепло встречают, - добавил Сапиев.

А на трибунах "Тобыл Арена" было даже жарко, болельщиков собралось порядка 1200 человек. Многие не скупились на эмоции, атаки и голы сопровождались традиционным гулом, за которыми иногда даже можно было услышать "Тобол - чемпион".

Легенда ФК "Тобол" Нурбол Жумаскалиев уже во второй половине игры порадует болельщиков техничным голом. Но до этого "НГ" поинтересовалось у футболиста, что значит для него участие в этой лиге.

- Меня давно приглашали в лигу, но как-то все не получалось. Сегодня поддержал команду "Alash", лига впервые проходит в Костанае, - отметил Нурбол Жумаскалиев. - Чувствую, конечно, ответственность. Ребята смотрят, советуются. Главное, показать хорошую игру.

Он рассказал также, что этот матч тот не редкий случай после завершенной им карьеры футболиста. Например, в последний раз он выходил на поле в Москве на Кубке легенд в начале этого года.

В текущем же матче в "Тобыл Арена" Жумаскалиев порадовал костанайцев, самый ожидаемый гол игры случился на 75-й минуте.

Игра проходила по всем законам большого футбола. Случились и травмы

До этого в первом тайме случилось еще две результативные атаки от игроков двух команд. И со счетом 2:1 в пользу "Alash" медийные футболисты ушли на перерыв.

"Konoha" - это команда из популярных в Казахстане блогеров, среди них и миллионики в Tik-Tok и Instagram. Костанайские подростки и молодые люди также пришли поддержать своих любимцев и воочию увидеть онлайн-кумиров.

Юный болельщик Арнур Елжанов с JustKing

- Это JustKing, известный блогер, - заочно познакомил корреспондента "НГ" с одним из игроков команды "Konoha" юный болельщик Арнур ЕЛЖАНОВ. - Он встречается с другими блогерами. Я смотрю его в Tik-Tok. О матче мне рассказал папа. Болею за наших!

За "зеленых" болели и юные костанайские красавицы. Несмотря на явную симпатию к молодой команде «Konoha», с которыми все стремились сфотографироваться, все же некоторые девушки подготовили плакат в поддержку футболистов из "Alash".

Юные болельщицы поддержали команду "Alash"

"Konoha" же отличалась от команды в зеленой форме физической выносливостью, пылом, что, безусловно, помогло им создать больше опасных моментов у ворот "Alash". В начале второго тайма блогерам удалось сравнять счет. Но хозяева поля были все же более техничными, показали хорошую командную игру, взаимодействовали друг с другом, несмотря на то, что только дебютировали на большом поле. Третий гол, как писали выше, исполнил Жумаскалиев. Финальный мяч упал в ворота «Konoha» на 89-ой минуте матча, его забил певец, автор популярного трека "Художник" Эльдар Каюмов (ElDark). Таким образом, исход игры - 4:2 - победа опыта и тактики.

Об истории медийной футбольной лиги Казахстана "НГ" рассказал один из ее создателей Алишер ИСЛАМ:

- Медийная футбольная лига зародилась в этом году в январе. Ее первые футбольные клубы "SD Family" и "Sparta". Мы уже провели порядка 20 матчей, из них 5 международных. В наше лиги участвуют не только спортсмены, но и актеры, певцы, популярные тик-токеры. Основная задача - показать молодежи, которая проводит много времени в Instagram и Tik-Tok, что делают их кумиры.

В январе организаторы шоу-матча организовали благотворительную игру, в которой приняли участие медийные персоны страны, собранные средства перечислили в фонд "Қазақстан халқына".

- Тогда мы поняли, что народу интересно. На матч зрителей пришло больше, чем на премьер-лигу Казахстана, потому что играли ребята, которые в топе.

Алишер заметил, что в регионах Казахстана любят футбол. Отметил неравнодушность и костанайцев, тем более наш город славится футбольными традициями.

- Посмотрите, полчаса до начала матча стадион почти полон, - сказал организатор. - До этого были в Атбасаре, Актобе, Петропавловске, Шымкенте, Туркестане, там тоже было много болельщиков. Например, после матча в Актобе там организовали свою медийную команду. Надеемся, что после сегодняшней товарищеской игры в Костанае соберется своя команда. К тому же в вашем регионе много медийных личностей.

- Медиа футбол - это та площадка, которая позволила мне отчасти исполнить детские мечты, - поделился с "НГ" Ильяс Копжасаров (Junior) - С детства мечтал поиграть на центральном стадионе... Сейчас на "Тобол Арена" я играю с легендой казахстанского футбола Нурболом Жумаскаиевым. В составе команды "SD Family" играл на поле "Астана Арена", куда приезжали именитые мировые футболисты.

Фото Сауле КУАНБЕК