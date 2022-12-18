Сегодня сборные Франции и Аргентины разыграют золотые награды завершающегося в Катаре чемпионата мира по футболу. А накануне в столице этой арабской страны городе Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоялся матч за третье место, в котором встречались сборные Марокко и Хорватии.

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол открывает счет в матче за «бронзу» чемпионата мира / Фото championat.com

Обе команды вели борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира на предварительном этапе в группе «F», проведя очный поединок в первом же туре и завершив его вничью, не забив ни одного гола. Затем сборная Марокко одержала победы над командами Бельгии (2:0) и Канады (2:1) и вышла в 1/8 финала с первого места. Сборная Хорватии во втором туре разгромила канадцев (4:1), а в третьем - сыграла в еще одну нулевую ничью с бельгийцами.

В 1/8 финала обе сборные дошли до серии послематчевых пенальти, в которой марокканцы переиграли сборную Испании (0:0, 3:0 - по пенальти), а хорваты - сборную Японии (1:1, 3:1 - по пенальти). В четвертьфинале сборная Марокко выбила из турнира команду Португалии (1:0), а сборная Хорватии опять же по пенальти переиграла пятикратного чемпиона мира сборную Бразилии (1:1, 4:2 - по пенальти).

Сенсационно дошедшая до полуфинала сборная Марокко уступила там действующим чемпионам мира французам (0:2), а действующий вице-чемпион мира сборная Хорватии проиграла в матче за выход в финал с более крупным счетом аргентинцам (0:3).

Второй мяч влетает в ворота сборной Марокко / Фото championat.com

Поединок за третье место начался с быстрых голов. На 7-й минуте защитник сборной Хорватии 20-летний Йошко Гвардиол после розыгрыша штрафного удара в падении головой пробил из района 11-метровой отметки точно в левый угол ворот, став самым молодым хорватским игроком, забивавшим на чемпионатах мира. Но буквально через две минуты защитник уже сборной Марокко Ашраф Дари также после розыгрыша штрафного ударом головой из вратарской площадки сравнял счет. Минуты за три до перерыва хорватский нападающий Мислав Оршич от левого края штрафной площади марокканцев пробил в дальний угол ворот, и мяч после обводящего удара от штанги влетел в сетку.

Во всех семи матчах своей команды в Катаре сыграл 37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич / Фото championat.com

Как оказалось, этот гол стал последним в матче и принес сборной Хорватии бронзовые награды.

Сборная Хорватии - бронзовый призер чемпионата мира / Фото championat.com