Отзывы ‒ это один из лучших способов разобраться в том, насколько качественно работает тот или иной брокер. Многие трейдеры и инвесторы делятся собственным опытом взаимодействием с компаниями, поэтому вы можете разобраться, с какими аспектами работы могут возникнуть определенные проблемы.

Fxstandart ‒ это компания, которая была зарегистрирована в 2014 году как аналитический центр. Однако сейчас она также предлагает брокерские услуги, через современные торговый терминал.

Здесь мы собрали для вас Fxstandart.com отзывы в одном месте от реальных пользователей, чтобы помочь решить насколько эффективно сотрудничество с данным брокером.

Особенности сотрудничества с FXStandart

Прежде чем изучить FXStandart отзывы, первым делом следует ознакомится, какие условия сотрудничества с брокером. Также надо разобраться в уникальных услугах компании, которыми она завлекает новых инвесторов и трейдеров.

Итак, если вы решили создать новую учетную запись в системе Фхстандарт, можете рассчитывать на такие условия:

Минимальный размер депозита при открытии счета ‒ 100$. Ценообразование котировок ‒ NDD или ECN. Пользователь самостоятельно может выбрать интересующий его счет. Поддержка мобильной версии ‒ присутствует. ФХ Стандарт использует современные торговые терминалы, которые можно скачать на телефон или ПК. Разновидности счетов ‒ демо, стандартный или счет для мусульман (без свопа). Партнерская программа ‒ присутствует. Каждый новый пользователь получает +100% к первому пополнению депозита. Спред ‒ плавающий. Показатель начинается от 2.0 пункта. Торговые инструменты ‒ ценные бумаги (акции, облигации, фьючерсы, индексы), сырье и энергоносители, криптовалюты, валютные пары и т. д. В общем количестве более 500 торговых инструментов. Кредитное плечо ‒ 1:400.

Успешная работа во многих странах FX Standart (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Германия, Россия и т. д.) привлекла на сторону компании многих новых клиентов. Учитывая специфику инвестирования и трейдинга, компания разработала уникальную образовательную программу, аналогов которой нет ни у одного брокера. Очень часто пользователи рекомендуют её, когда оставляют Фхстандарт отзывы.

Обучение происходит очень просто. Для начала клиент проходит краткий теоретический курс. С его помощью он разбирается в основных понятиях и процессах в трейдинге и инвестициях. После этого пользователь получает в свое распоряжение депозитный счет и помощь от опытного аналитика. Компания Fxstandart считает, что лучше всего умения оттачиваются на практике. На протяжении всего обучения вы получите бесценный опыт, который поможет стать лучше в будущем. И, конечно же, заработать себе на сытую старость.

Какие лицензии есть у брокера FXStandart

Открывая кредитное плечо, каждый инвестор или трейдер задается одним простым вопросом: «Какие гарантии безопасности я здесь получаю для своих активов»? В Fxstandart лицензия есть сразу от двух международных регуляторов.

Первый регулятор ‒ это FSA. Организацию базируется на островах Сент Винсент и Гренадины. Компания имеет очень строгий подход к выдаче лицензии. Финансовые организации должны иметь хотя бы одного директора, кандидатура которого должна быть одобрена FSA, чтобы получить лицензию.

Второй регулятор ‒ FCA. Это организация по надзору за финансовыми компаниями из Великобритании. Получить такую лицензию также не просто. Брокер должен предлагать клиентам сегрегированные счета. Что это означает? Все очень просто, деньги клиентов на депозите на самом деле находятся не на банковском счете FX Standart. Представители компании не имеют доступа к финансам, что делает невозможным разного рода спекуляции и махинации. Поэтому утверждение о том, что ФХСтандарт ‒ обман не является правдой.

Отзывы о компании FX Standart

Отзывы о ФХ Стандарт ‒ это в первую очередь опыт других клиентов при взаимодействии с данной компанией. Поэтому следует внимательно ознакомится с ними, чтобы разобраться в качестве услуг, которые предлагает данный брокер и аналитический центр.

Владислав

Компания ФХ Стандарт в прямом смысле спасла меня от банкротства. Ипотека, несколько кредитов и на нормальную жизнь практически не оставалось средств. Отложив немного денег, я начал ежедневно заниматься трейдингом. Сначала это было не очень выгодно, но с помощью консультанта от FX Standart я отточил свои навыки и начал зарабатывать намного больше. Сейчас я уволился с прошлой бесперспективной работы, трейдинг стал единственным источником моих заработков, однако в будущем я планирую заняться инвестированием.

Ольга

Долгое время меня привлекал трейдинг, но никак не решалась из-за недостаточного количества знаний о финансовом рынке. Fxstandart ‒ брокер, который помог мне преодолеть страх неудачи. С помощью образовательной программы компании я получила все необходимые знания, которые уже сейчас помогают мне зарабатывать достаточно денег. ФХ Стандарт смог к лучшему изменить мою жизнь, поэтому я советую с ним сотрудничать.

Владимир

Увидел несколько отзывов в интернете и захотел разобраться, что такое Fxstandart. Как по мне, это среднего уровня брокер. Условия сотрудничества неплохие, но сейчас можно отыскать интернет-брокеров с более выгодными предложениями. Образовательная программа сильно выделяет данную компанию. Я ее не проходил поскольку мне она не нужна, но знаю нескольких достаточно успешных трейдеров, которым от Fxstandart обучение помогло.

Олег

Недостаток многих современных брокеров ‒ это закрытость. Отсутствие аналитического сопровождения, низкие возможности в создании инфографики, слабая сервисная поддержка. Такой проблемы не возникало с Fxstandart, инвестиции здесь проходили как по маслу, благодаря помощи инвестиционного аналитика. Очень порадовал его подход к работе. С начала он расспрашивает о ваших целях, а уже потом дает советы, что и помогает достичь желаемого результата.

Василиса

За годы работы администратором элитного ресторана я смогла отложить неплохую сумму денег, часть которой была потеряна на неудачном депозите из-за девальвации валюты. С тех пор я решила, что хранить деньги в одном месте глупо, поэтому впоследствии обратилась за помощью к инвестиционному советнику от FX Standart. Специалист внимательно выслушал мои цели, а именно долгосрочные инвестиции с низким уровнем риска, и предложил несколько объектов для инвестирования. Сейчас я уверенна, что мой капитал не обесценится после очередного финансового кризиса.

Максим

Торговля на Fxstandart может быть выгодной и приятной. Спред плавающий, от 2.0 пунктов, поэтому сделки следует подбирать внимательно. Уровень комиссии также может отличаться в зависимости от счета и ценообразования. Не понравилось слишком маленькое кредитное плечо. несколько раз мне не хватало ресурсов, чтобы закрыть особенно выгодные сделки. Хотелось бы, чтобы разработчики повысили кредитное плечо хотя бы до 1:1000. А так FX Standart очень надежный брокер, хоть может и не самый лучший в мире.

Анатолий

Раньше считал, что не смогу на постоянной основе заниматься трейдингом, однако при помощи FX Standart я изменил свое мнение. Мало того, что здесь торговый терминал можно скачать и установить на мобильный телефон, так еще и служба поддержки работает максимально быстро. Несколько раз во время торговли возникали конфликтные ситуации, однако споры были быстро улажены регулятором, который выдал лицензию брокеру. FXstandart ‒ это действительно стандарт для трейдинга и инвестирования.

Григорий

Сейчас по определенным причинам я торгую на другой платформе, но в свое время начинал в ФХ Стандарт. Что понравилось: 1) Компания предлагает для новичков отличный обучающий курс. Он дает базовые знания, но с ними уже можно начинать практиковать торговлю, как минимум, на рынке Форекс. 2) Сервисное и техническое обслуживание. Все вопросы решаются максимально быстро, поскольку служба поддержки работает круглосуточно. В свое врем я был неудовлетворен тем, что для открытия депозита нужно аж 100$, но сейчас понимаю, что это совсем небольшая сумма.

Алена

Для успешного трейдинга и инвестирования мне нужно не столько чрезвычайно выгодные условия, сколько глубокий аналитический анализ ситуации на рынке. FX Standart ‒ это именно то место, где клиент получает максимально полную информацию. Множество аналитиков с огромным опытом предлагают конкретные и эксклюзивные сделки, которые помогают сформировать стратегию на будущий период.

Анна

Давно искала подходящую платформу для торговли и нашла ее в лице FX Standart. Особенно меня радует то, что этот брокер максимально быстро закрывает сделки, буквально за доли секунды, что позволяет подобрать правильный момент для совершения операции. Также доступно большое количество торговых инструментов, что даже глаза разбегаются. Раньше торговала только на Форекс, но сейчас также вкладываюсь в контракты на разницу цен и криптовалюты.

На правах реламы