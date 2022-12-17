В Костанае в Школе бокса, расположенной на набережной по улице Гашека, сегодня пройдут финальные бои чемпионата Казахстана по боксу среди женщин.

Владислава Кухта и Надежда Рябец на открытии чемпионата Казахстана по боксу / Фото УФКиС

В соревнования принимают участие все сильнейшие спортсменки республики, представляющие 17 регионов страны, в числе которых призеры чемпионатов Азии, мира и Олимпийских игр, оспаривающие награды в 12-ти весовых категориях.

Костанайскую область на этом чемпионате представляли четыре спортсменки, две из которых пробились в финал. К сожалению, в первом же бою потерпела поражение бронзовый призер прошлогоднего чемпионата в весовой категории до 81 кг Анастасия Баязитова. На домашнем ринге она выступала в более легкой весовой категории - до 75 кг и уступила именитой Валентине Хальзовой из Астаны, в прошлом году завоевавшей чемпионский титул в весовой категории до 70 кг.

Уступив в полуфинале весовой категории до 70 кг Мадине Нуршаевой, костанайская спортсменка Екатерина Анисимова завоевала бронзовую медаль. А в финальных боях Костанайскую область будет представлять бронзовый призер чемпионата Казахстана 2021 года в весовой категории до 57 кг Владислава Кухта, выступающая на этом чемпионате в категории до 60 кг. Ее соперницей в решающем поединке будет уроженка нашей области, а в настоящее время выступающая за столицу республики, действующая чемпионка Казахстана в этой весовой категории Римма Волосенко.

Надежда Рябец одержала победу в полуфинале / Скриншот трансляции

В новой для себя весовой категории выступает на этом чемпионате в единственном лице представлявшая Казахстан в турнире по женскому боксу на Олимпийских играх в Токио Надежда Рябец из Костаная, завоевавшая на прошлом чемпионате титул сильнейшей в весовой категории до 75 кг. В финальном бою в весовой категории до 66 кг она встретится с Натальей Богдановой из Северо-Казахстанской области.

Следить за финальными боями можно на канале Казахстанской федерации бокса