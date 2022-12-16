Решение о легализации праворульных авто приняли, чтобы создать населению хоть какие-то условия, заявили в МВД, сообщает Informburo.kz.

Фото:elements.envato.com

В Казахстане решили легализовать иностранные праворульные автомобили из-за того, что такие машины более доступны населению. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

По его данным, на сегодняшний день в Казахстане есть около 20 тысяч праворульных автомобилей.

"В основном эти автомобили завезены нашим же населением, которое не может себе позволить более дорогие автомобили. Скорее всего, они были вынуждены покупать более дешёвые, ведь праворульные стоят дешевле. Тем более если учесть их количество. Суть самой легализации в чём – как раз-таки помочь этой категории граждан. Глава государства пошёл на встречу своему народу, который нуждается в этих автомобилях. Многие за счёт этих автомобилей кормят свои семьи, таксуют, зарабатывают на жизнь. Здесь такое было принято решение, чтобы создать населению хоть какие-то условия, я думаю", – сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

Он уточнил, что всё это время 20 тысяч водителей ездили без необходимых документов.

Владельцы иностранных автомобилей, не прошедших легализацию в Казахстане, должны будут вывезти машины за пределы страны или разобрать их на запчасти, сообщил Султанбаев.

"Те, кто не пройдёт легализацию, должны вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать. Другого выхода я не вижу", – сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, когда будет закончена легализация, в отношении нарушителей будут приниматься меры административного характера. За езду на незарегистрированном авто в первый раз водителям грозит штраф в 10 МРП (в 2023 году – 34 тысячи тенге), за повторное нарушение в течение года – 20 МРП (69 тысяч тенге) либо лишение водительских прав на один год.

В законопроекте говорится, что легализовать авто необходимо до июля следующего года. Окончательные сроки утвердят в постановлении правительства.