Также Алихан Смаилов поручил ускорить работы по наведению порядка на мусорных полигонах, передает Informburo.kz.

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Акиматы должны до 1 июня ликвидировать стихийные свалки и ускорить работы по приведению мусорных полигонов в соответствие с экологическими и санитарными требованиями. Соответствующее поручение на заседании Совета по переходу к зелёной экономике при президенте Казахстана дал премьер-министр Алихан Смаилов, сообщается в Telegram-канале правительства.

По данным премьера, в Казахстане лишь 630 полигонов, или 21% от общего количества, соответствует нормам. При этом в год по стране образуется 4-4,5 млн тонн бытовых отходов. По мнению Алихана Смаилова, акиматы организовывают сбор мусора ненадлежащим образом.

"Эта тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. Инфраструктура для переработки строительных отходов имеется только в Костанайской области и столице", – отметил глава правительства.

К 2025 году в Казахстане планируется отправлять на переработку более 30% твёрдых бытовых отходов. На сегодня показатель составляет 24%. В 2020 году перерабатывалось 18% мусора, в 2021-м – 21%.

Также планируется обустройство 20 дополнительных мусорных полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской областях, ВКО и ЗКО. В 142 населённых пунктах действует раздельный сбор мусора, в 101 отходы сортируются.