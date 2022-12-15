В Костанае завершился XVI открытый Кубок Республики Казахстан по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г. р. и младше, посвященный памяти отличника просвещения КазССР, судье Всесоюзной категории Кадырбека Успанова.

Сборная девушек Костанайской области - победительница Кубка Казахстана по баскетболу в возрастной группе 2006 г.р.

В турнире, игры которого прошли в детско-юношеской спортивной школе № 1, носящей имя Успанова, принимали участие десять команд юношей и девушек из Казахстана, России и Кыргызстана. Соревнования входят в официальный республиканский календарь и проводятся родными Кадырбека Успанова при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национальной федерации баскетбола и управления физкультуры и спорта акимата Костанайской области.

В этом году за награды турнира среди юношей боролись сборная Костанайской области, командыРудного, Актобе, Байконура, Бишкека (Кыргызстан) и Екатеринбурга (Россия). Победу в турнире одержала сборная Костанайской области, опередившая занявших призовые места команды Бишкека и Байконура, который был представлен на турнире сборной Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ (ГБУ ДО ДЮСШ).

Сборная юношей Костанайской области - обладатель Кубка Казахстана по баскетболу в возрастной группе 2006 г.р.

Далее в турнирной таблице расположились команды Актобинской ОСДЮСШ-2, Рудненеской ДЮСШ №1 и Екатеренбургской ДЮСШ имени А. Д. Мышкина.

За награды Кубка РК среди девушек боролся квартет команд - две сборные Костанайской области, составленные из воспитанниц 2006 г. р. и 2008 г. р. соответственно, команда «Арланс» из Западно-Казахстанской области и команда ГБУ ДО ДЮСШ из Байконура. По результатам кругового турнира обе сборные Костанайской области поднялись на пьедестал - девушки 2006 г. р. стали сильнейшими, а баскетболистки 2008 г. р. заняли третье место. Серебряные медали завоевали представительницы Байконура.

Баскетболисты сборных Костанайской области Арсен Мзикян и Анастасия Чепель удостоены наград, как самые лучшие игроки турнира, а еще одна представительница нашей области Алена Бурмистрова стала обладательницей приза «Самый результативный игрок».

Сборная девушек Костанайской области 2008 г.р - бронзовый призер Кубка Казахстана по баскетболу в возрастной группе 2006 г.р.

Кроме этого, среди участников розыгрыша открытого Кубка РК были проведены конкурсы на лучшее исполнение бросков. Лучше всех штрафные броски выполнила Александра Ли из сборной Костанайской области 2008 г.р. Игроки команд-победительниц Светлана Щедрина и Дархан Кобжанов стали лучшими исполнителями трехочковых бросков, а конкурс по броскам сверху выиграл Александр Середа из Бишкека.