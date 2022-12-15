Для коммерческих целей используют квартиры, которые обычно расположены на первом этаже многоквартирных зданий. Это могут быть торговые точки, аптеки, салоны красоты, услуги нотариуса или юриста, биржа недвижимости и т. д. Для того чтобы создать необходимые условия для такого бизнес-проекта, необходимо купить нужное жилье и перевести его из жилого фонда в нежилой.

Какие квартиры подходят для коммерческой деятельности?

Покупателю целесообразно отказаться от квартир с одной или двумя комнатами. Для бизнес-проекта лучше купить 4- или 3-х комнатную квартиру. В таком жилье есть комната под склад, для торговой площади и других целей. Более того, многокомнатные квартиры обычно имеют выход на две стороны. Поэтому можно обустроить вход для посетителей с фасадной части дома с пандусом и вход для сотрудников и приема товара - с другой стороны.

Сложности перевода недвижимости в нежилой фонд

Для того чтобы сделать квартиру готовой к организации бизнеса, ее нужно перевести в нежилой фонд. Для этого потребуется собрать определенную документацию и передать ее в специальную комиссию, чтобы она одобрила факт перевода. Но перед этим необходимо заручиться поддержкой соседей и собранием дома. Вероятно, придется провести переговоры с каждым соседом отдельно.

Протокол собрания, на котором выражено общее согласие, может перевесить любые аргументы комиссии, которая будет принимать решение по переводу квартиры из жилого фонда в нежилой.

Важные детали для покупки жилья под бизнес

Инфраструктура района – это один из важных факторов для успешного ведения коммерческой деятельности. Район должен быть густонаселенным, недалеко от дома должна быть остановка, хорошая транспортная развязка и желательно, чтобы сам дом был многоквартирным. При таких условиях практически любой бизнес, который входит в сферу широкого потребления, будет успешным и прибыльным. Важно также сделать удобным вход и сервис для жителей района, которые сами станут рекламировать услуги салона красоты или магазина.

Инвестиции в недвижимость – выгодное решение

Сектор недвижимости является относительно стабильным, особенно в мегаполисах. Поэтому можно инвестировать в жилье, которое может быть сдано в аренду как жилое или после перевода в нежилой фонд, в аренду под бизнес-проект.

Даже во время кризиса, когда стоимость на недвижимость может упасть, после его завершения оно снова станет востребованным и дорогим.

На правах рекламы