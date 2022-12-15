В Казахстане арендаторов столовых обяжут создать условия для питания детей, которые приносят с собой еду из дома. В приказ министра просвещения о правилах организации питания в казахстанских школах внесли изменения, передает Tengrinews.kz.

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Согласно поправке в приказе, теперь в организациях образования создадут необходимые условия детям для приема пищи, принесенной с собой.

Теперь по новому приказу из правил исключили "требование к поставщикам приобретать не менее 60 процентов продуктов питания отечественного производства".

Также отмечается, что товары по организации питания обучающихся приобретаются на конкурсной основе. Помимо этого, в школьных столовых вводятся должности: заведующий столовой, повар, кухонный работник.

Приказ вводится в действие уже с 20 декабря 2022 года.