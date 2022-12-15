Расчёты показывают, что снять накопления в 2023 году смогут только люди с высокими доходами, однако в Минтруда это не подтверждают, передает Informburo.kz.

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Что случилось. В Казахстане повысили пороги минимальной достаточности для использования средств из ЕНПФ в 2023 году. Они составят от 3,26 млн до 9,89 млн тенге в зависимости от возраста. В ЕНПФ объяснили такое решение тем, что с января 2023 года повышаются минимальные заработная плата, пенсия, размер государственной базовой пенсионной выплаты и прожиточный минимум. Это социально-значимые показатели, которые учитываются при расчёте порогов. Informburo.kz решил провести приблизительные, грубые расчёты, чтобы понять, сколько нужно зарабатывать, чтобы достичь порога достаточности для снятия пенсионных накоплений.

Контекст. По данным ЕНПФ на начало ноября 2022 года, объём единовременных пенсионных выплат, исполненных фондом для зачисления на специальные счета заявителей и передачи управляющим инвестиционным портфелем, с начала 2022 года составил 869 млрд тенге, за весь период с февраля 2021 года – 3,47 трлн тенге. Как видно на графике, с апреля 2022 года после повышения порогов достаточности объёмы изъятий резко снизились.

График с сайта ЕНПФ

Сколько нужно получать. По статистике средняя зарплата в стране составляет 299 782 тенге. По обновлённым требованиям, чтобы снять деньги со счёта в ЕНПФ, у 20-летнего гражданина должно быть накоплено 3 260 000 тенге. В ЕНПФ отчисляется 10% от ежемесячного дохода, при средней зарплате это около 30 тысяч тенге. При таких показателях 3 260 000 тенге казахстанец сможет накопить лишь за девять лет (расчёты приблизительные, поскольку в них не учитывается начисленный инвестдоход). Теоретически, чтобы снять излишки в 20 лет, нужно работать с 11 лет и зарабатывать не меньше 300 тысяч тенге в месяц.

Предположим, что молодой человек устроился на работу и начал отчислять пенсионные взносы с 18 лет. Если разделить сумму порога достаточности (3 260 000) на количество отработанных лет (два года), получается, что ежегодно человек отчислял в ЕНПФ 1 630 000 тенге. Размер ежемесячных отчислений работника в пенсионный фонд – 135 833 тенге. Соответственно, размер зарплаты в таком случае должен был составлять 1 358 333 тенге.

Таким образом, чтобы накопить нужный порог достаточности для снятия пенсионных в ЕНПФ, нужно в среднем ежегодно зарабатывать (при непрерывной работе с 18 лет):

в 30 лет – 318 055 тенге;

в 40 лет – 231 060 тенге;

в 50 лет – 272 916 тенге;

в 60 лет – 343 402 тенге.

При этом 10 лет назад средняя зарплата в стране составляла 106 620 тенге.

По предварительным расчётам ЕНПФ, основанным на данных фонда на 1 ноября 2022 года, общее количество вкладчиков, имеющих возможность использования накоплений после изменения порогов достаточности с 1 января 2023 года, составит порядка 600 тысяч человек.

Есть ли такие зарплаты. На сервисе по поиску работу HeadHunter размещено более 700 открытых вакансий, где предлагают зарплату от 1,4 млн тенге. Среди них должности коммерческого директора, руководителя отдела продаж, менеджера по продажам и другие. Примечательно, что одним из требований работодателя является наличие опыта не менее трёх лет.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, на электронной бирже труда размещено более 102 вакансий с оплатой труда от 500 тысяч тенге. Это такие специальности, как врач, бухгалтер, инженер, судовой механик, менеджер по продажам.

"В их числе две вакансии, не содержащие требования работодателя к наличию у соискателя опыта работы и соответствующего уровня образования: агент по недвижимости и подсобный рабочий. Требования работодателей разнообразны, в зависимости от отрасли, организационно-правовой формы предприятия и должности. В приоритете остаются уровень и качество образования, опыт, профессиональные навыки, личные качества работника", – подчеркнули в министерстве.

Мнение депутата. На заседании мажилиса 14 декабря депутат Аманжан Жамалов обратился к правительству с просьбой предоставить казахстанцам право использовать свои накопления на погашение любых кредитов, оплату лечения, долгов по коммунальным услугам, обучение детей и другие жизненно важные потребности в размере до 30% от пенсионных накоплений, но не более одного миллиона тенге.

"23 ноября текущего года я просил правительство и ЕНПФ пересчитать и снизить пороги, чтобы тысячи граждан в это тяжелое время снова смогли использовать свои пенсионные накопления. А 29 ноября ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности на 2023 год, которые выше текущих на 4-8%! То есть, своим решением ЕНПФ полностью обнулил самую популярную за последний годы экономическую реформу. Нам уже не следует ожидать, что ЕНПФ решит наши проблемы. Похоже ЕНПФ и есть наша основная проблема", – констатировал мажилисмен.

Он отметил, что на фоне своей неэффективности ЕНПФ всячески сопротивляется тому, чтобы граждане могли использовать свои пенсионные накопления и напомнил, что в 2021 году ЕНПФ повысил пороги достаточности пенсионных накоплений в среднем от 64 до 83%.

Почему нельзя снизить порог. В Министерстве труда и социальной защиты населения на запрос Informburo.kz ответили, что предложения по снижению порогов минимальной достаточности могут привести к снижению будущих пенсионных выплат граждан при наступлении пенсионного возраста.

"Под порогом минимальной достаточности" рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определённого возраста, которая, с учётом будущих регулярных 10% пенсионных взносов, позволит обеспечить его пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии. К примеру, ПМД для 20-летних граждан составляет 3,1 млн тенге в 2022 году. Эта сумма денег, которая должна остаться на индивидуальном пенсионном счёте в ЕНПФ, и которую нужно дальше продолжать накапливать, регулярно перечисляя 10-процентные пенсионные взносы, чтобы накопить себе на будущую пенсию", – объяснили в Министерстве.

В ведомстве утверждают, что на сегодня в Казахстане есть граждане, которые уже к 20 годам имеют достаточные пенсионные накопления.

"Размер ПМД ежегодно пересматривается с учётом изменений социальных параметров. В соответствии с методикой ЕНПФ пересчитан ПМД на 2023 год. Так, в 2023 году ожидается увеличение ПМД в среднем на 12-14% в сравнении с 2022 годом", – подытожили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Мнение главы Минтруда. Глава министерства Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства также прокомментировала увеличение порогов минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений. Она считает, что программа работает не только в пользу казахстанцев с высокими доходами.

"Недавно только руководитель Нацбанка выступил, 3,5 млрд тенге наши граждане получили со своих накоплений и направили их на покрытие своих ипотечных займов или же на приобретение жилья. Получили больше 1 млн человек, там все категории по возрастам: и молодые, и среднего возраста. Не могу сказать, что получили только те, у кого высокий доход", – ответила Тамара Дуйсенова.

Почему это важно знать. С каждым годом возможность досрочно снять пенсионные накопления становится всё более недоступной для простых граждан, на поддержку которых первоначально была направлена инициатива президента. По сути она эффективно работала только в первый год. При этом спрос на использование пенсионных накоплений не снизился, казахстанцы по-прежнему остро нуждаются в жилье. Можно сделать вывод, что нынешние пороги достаточности несоразмеримы с доходами граждан. Казахстанцам, которые получают зарплату на уровне средней по Казахстану, трудно достичь порога достаточности накоплений.