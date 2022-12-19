Мы давно уже не страна-подросток, пора бы иметь разумную власть, но о нашей сказать такое рискованно

Мажилисмен Ерлан Смаилов потребовал от правительства обеспечить полную прозрачность контрактов на недропользование, провести их полный аудит, оценив экономический вклад и эффект для казахстанцев, а также их соответствие нашим национальным интересам.

Оказывается, у нас до сих пор держат в тайне все крупные контракты заключенные при Назарбаеве. Почему? Видимо придется тогда бывшему Елбасы объяснять, кому и почему были отданы права на разработку полезных ископаемых. А тут и члены его семьи. Понятно, что в то время Назарбаев людей, события да и всю страну подгонял к собственному «Я». Но времена изменились, пора бы уже и навести порядок.

«Если мы берем, например, привлечение иностранных инвестиций, у нас объем большой, за 30 лет более $400 млрд. Не один десяток миллиардов выведен, но точную сумму здесь сказать сложно. Но это наверное, порядка $100 млрд, может, быть чуть больше», - заявил во время брифинга в апреле 2022 года министр национальной экономики Алибек Куантыров. Доруководились. Власть не знает, сколько бесконтрольно, без обложения налогом вывезено средств благодаря хваленным иностранным инвестициям.

Мы давно уже не страна-подросток, пора бы иметь разумную власть, но о нашей сказать такое рискованно. Особенно после череды аварий на коммунальных объектах многих городов. Причина на поверхности. Вот и мажилисмен Ерлан Саиров обвинил олигархов в захвате стратегических объектов, которые они довели до полной изношенности, максимально высосав выгоду. Я бы уточнил - не захватили, а получили от власти, возможно и не бескорыстно. И тут не обошлось без иностранных инвестиций.

Настораживает, что в последнее время заговорили о сокращении сотрудничества с Россией. Меня это больше волнует с точки зрения не политики, а экономики. Отвечая на призыв ориентироваться на западный или тюркский мир, известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев сказал: «Нужно понимать, что у нас внутреннего потенциала на модернизацию не хватает - ни кадрового, ни интеллектуального, ни финансового. И при этом вспомните, сколько лет мы бегаем с западными инвесторами. Но их в первую очередь интересует лишь нефтегазовый комплекс. В этом плане сотрудничество с Россией позволяет при наличии общего менталитета, огромной общей границы и большого опыта совместного сотрудничества вести модернизацию по наиболее оптимальной для нас модели. Казахстан находится не между Вашингтоном и Анкарой, а между Россией и Китаем, с которыми нас связывает долгая история. Особенно с Российской Федерацией».

Оптимальное условие человеческого существования - это наличие надежды: пусть если завтра будет если не лучше, чем сегодня, то хотя бы не хуже. У нас такой надежды нет. Да и как можно надеяться, если реформы проводят только ради реформ, после которых срочно нужны новые реформы. Когда акимы на своей территории что хотят, то и творят. Наглядно это проявилось в нашей области. Пришел новый и отменил то, что планировал старый. Тут надо отдать должное новому акиму. Благодаря ему сэкономлены миллиарды на гранитных бордюрах и каких-то непонятных центрах.