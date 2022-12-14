Уголовное дело руководителя отдела координации деятельности социальных учреждений управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ, владелицы частного пансионата «Забота» в Астане, и директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 13 декабря.

Все трое обвиняются по трем статьям УК РК: превышение власти или должностных полномочий, незаконное лишение свободы человека, не связанное с похищением и эксплуатация лица, страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии.

Согласно материалам дела, Жумагали попросила Абельдинову подобрать бесплатную работницу из числа пациентов Пешковского центра. Абельдинова выбрала недееспособную М, у которой не было родственников. Ее незаконно вывезли в Астану, где она бесплатно выполняла самую грязную работу в столичном пансионате Бимендиной. Не выдержав нагрузки, М. сбежала, ее помогли найти столичные волонтеры. Полиция вернула М. Бимендиной, которая представилась ее дальней родственницей. Вскоре Жумагали и Бимендина вывезли недееспособную из Астану и ночью вернули в Пешковский центр. При этом привезли с собой брата и двух сестер недееспособной, хотя за время проживания М. в Пешковке никто к ней не наведывался.

На последнем заседании выяснилась любопытная деталь. Еще до того, как М. незаконно вывезли в Астану, ее регулярно забирала к себе домой в Федоровку директор Пешковского центра Дамира Абельдинова.

- М. часто отсутствовала на выходные и в другие дни, - рассказала психолог центра Елена ГОЛОВКО. - Когда она возвращалась, то говорила, что была у «мамы» - так некоторые называли Абельдинову.

После допроса Головко адвокат Бимендиной Юрий СОКОЛОВ попросил, чтобы она либо не покидала зал суда, либо сразу покинула здание суда.

Адвокат Юрий Соколов попросил, чтобы все свидетели из Пешковского центра не покидали зал в «целях чистоты допроса»

- Там в холле еще много свидетелей из числа сотрудников Пешковского центра, - пояснил он свою просьбу. - Не хотелось бы, чтобы они переговаривались, потому что потом свидетели меняют показания и почти все сразу «узнают» мою подзащитную, хотя еще до обеда ее не знали...

Судья Нурлан БЕКИШЕВ попросил Головко не покидать зал судебного заседания в «целях чистоты допроса», пока не выскажутся все сотрудники Пешковского центра.

Людмила Сарана сообщила, что Абельдинова никогда не оформляла документы, забирая недееспособную к себе домой

- Все знали, что она дома в гостях у Абельдиновой, в ее доме в Федоровке, когда ее не было в Пешковском центре, - добавила специалист по социальной работе Людмила САРАНА. - Да, она говорила, что была у «мамы». Когда она уехала надолго, нам сказали, что к родственникам. В апреле ночью они приехали, но М. не хотела к ним выходить. Когда она увидела Бимендину, которая на тот момент была беременна, то со страхом сказал: «Ляля, ляля, нет». Мы поняли, что она эту женщину уже видела...

- Вам М. лично сообщала, что она была дома у Абельдиновой? Может, она была у других родственников? - спросил адвокат подсудимой Серик АБИЛОВ.

- Мне сообщали сотрудники центра, - ответила Сарана.

- Известны ли вам факты того, что Абельдинова забирала М. без оформления документов на выписку? - поинтересовался гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Она всегда забирала ее без оформления документов, - пояснила Сарана.

Как выяснилось, апрельской ночью Жумагали и Бимендиной привезли с собой якобы трех родственников недееспособной, но М. категорически не хотела к ним идти.

- Я находилась в центре, когда приехали родственники. Ну как родственники? Люди, которые зашли и так назвались. Мы никогда о ее родственниках не слышали, поэтому попросили показать документы, - подтвердила и. о. директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Олеся ЗАРЕЧНЕВА. - Они показали документы, фамилии совпадали с фамилией недееспособной. Я попросила, чтобы они предоставили свидетельства о рождении. Фото этих документов им скинули по WhatsApp. Но санитар Корнев сообщил, что М. не хочет к ним идти.

- Она не хотела к ним идти, когда я ее повел, - сообщил суду санитар центра Максим КОРНЕВ. - Говорила, что типа: «Ляля, нет». Вроде бы боялась их, но агрессию не проявляла.

Вопрос о том, откуда у недееспособной взялись родственники с аналогичной фамилией, хотя никто о них никогда не слышал, пока подробно суд не исследовал.

Очередное заседание по этому делу назначено на 21 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ