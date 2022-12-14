Многие из жителей Казахстана мечтают купить собственный транспорт. Он открывает не только доступ к свободному передвижению, но и к возможности заработка. Найти высокооплачиваемую работу при наличии авто намного проще. Каспи Автокредит – одно из наиболее удобных решений.

Что нужно для получения автокредита

Прежде всего необходимо выбрать автомобиль на сайте Kolesa.kz. Далее нужно подать заявку на его приобретение в кредит. Пользователи могут сами указать:

размер первоначального взноса;

сроки выплаты кредита;

стоимость авто.

Заявка рассматривается в течение минуты, после чего в приложении приходит результат.

Далее покупатель отправляется на сертифицированные СТО, где транспортное средство проверяется в течение 45 минут. Поиск сертифицированных СТО осуществляется по номеру 5522 (звонки бесплатные).

Естественно, необходим будет контактный телефон и документ удостоверяющий личность. В качестве последнего можно использовать паспорт РК, цифровая версия удостоверения личности, вид на жительство (для иностранцев).

Далее транспортное средство переоформляется в автоЦОНЕ вместе с продавцом. Если покупатель состоит в браке, то потребуется и нотариально заверенное согласие второго супруга.

Особенности и преимущества автокредита

Этот способ покупки транспорта считается одним из самых удобных в Казахстане ведь именно он делает технику намного доступнее. Вопрос предоставления кредита решается на основе предыдущей кредитной истории пользователя. Если в ней нет никаких «пятен», то заявка будет одобрена. При этом нет никаких ограничений по минимальному ежемесячному доходу.

Никакого залога за покупку автомобиля вносить не нужно: само транспортное средство является залогом. После погашения автокредита залог снимается.

Наличие другого кредита не является преградой для покупки автомобиля. Главное, чтобы покупатель ежемесячно вносил установленную сумму. То есть при чистой кредитной истории каждый желающий сможет оформить автокредит на самых выгодных для себя условиях.

Лицензия №1.2.245/61 от 03.02.2020 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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