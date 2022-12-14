Сессия прошла сегодня, 14 декабря. За бюджет, который превышает объем текущего года на 17,4%, депутаты проголосовали единогласно.

Утвержден также перечень городов и районов, которые станут донорами областного бюджета. Это Костанай, Рудный, Лисаковск и районы Житикаринский, Костанайский, Карабалыкский, Беимбета Майлина, Карасуский, Федоровский, из их бюджетов будет изъято в пользу области 73,2 млрд тенге.

Фото пресс-службы акима области

- Все остальные районы являются субвенционными, в них из областного бюджета в будущем году запланировано направить 5,9 млрд тенге, - сказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Объемы субвенций и изьятий сохраняются на период действия трехлетнего бюджета.

В целом параметры бюджета Костанайской области на следующий год таковы: собственные доходы - 152 млрд тенге, что почти вдвое меньше, чем субвенции региону из республиканского бюджета - 306,4 млрд, еще 50,9 млрд тенге - это кредиты и трансферты из республики, 11,7 млрд тенге - от выпуска ценных бумаг.

Самые крупные расходы запланированы на содержание и развитие сферы образования - 175,1 млрд тенге, или 33,6% от бюджета области. На здравоохранение - 17 млрд тенге, на строительство кредитного и арендного жилья и подведение к нему инфраструктуры - 26,6 млрд, на развитие транспортной инфраструктуры - 20,4 млрд тенге.

На развитие сферы природопользования запланировано направить 4,4 млрд тенге, из них 2,4 млрд тенге - на реализацию комплексного плана по воспроизводству лесов и лесоразведению. Средства предусмотрены на приобретение 6 пожарных машин, посадочного материала, доукомплектование штатов лесных хозяйств и повышение там зарплат, приобретение техники, установку систем видеонаблюдения для раннего обнаружения возгораний.

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