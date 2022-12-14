Так сегодня, 14 декабря, мотивировали отзыв принятого раньше решения депутаты Костанайского областного маслихата. На очередной сессии седьмого созыва ситуацию решили поправить.

- Когда о переименовании докладывал руководитель управления культуры, он назвал школу «имени Амангельды», - пояснила депутат Кырмызы ЖАНБЫРШИНА. - Не прозвучала фамилия народного героя. Тем более, что в следующем году будет 150 лет со дня его рождения. Просим придержать документы, которые еще не ушли в республиканскую ономастическую комиссию. Предлагаем оставить школе в Джангельдинском районе имя Амангельды Иманова, а имя Ахмета Биримжанова присвоить другой организации образования.

Биримжанов – алашордынец, один из авторов Конституции Казахской АССР, принятой в 1929 году.

Депутаты за предложение Кырмызы Жанбыршиной проголосовали единогласно.

Фото Олега ПАКА