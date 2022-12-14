Жители дома № 20 в микрорайоне Восточный с августа пытаются добиться от властей ремонта. Проблемы есть как в подвале, где из труб постоянно течет вода, так и на крыше, откуда весной топит верхние этажи.

В декабре истекает трехлетняя гарантия застройщика. И жильцы спрашивают - кто теперь будет заниматься проблемами этого дома?

Старшая по дому Наталья МАТЮШКО неоднократно обращалась в акимат, но результата это не принесло.

- Писали и акиму, и в строительный отдел, везде просили, - говорит Наталья Анатольевна. - У нас дому всего три года. Когда я связалась с журналистами, приехали чиновники с рабочими, устранили некоторые дефекты в самих квартирах, так как у нас плесень на стенах и полы нужно было перестилать. И то не везде устранили. А подвал так и остался в аварийном состоянии. Трубы текут постоянно, их нужно полностью менять. Все три года мы мучились с горячей водой. Мы не сегодня, так завтра рискуем остаться без воды или отопления из-за аварии, а впереди зима и морозы.

Дом № 20 на 50 квартир строили по госпрограмме «Нурлы жер», подрядчик - АО «Рудныйсоколовстрой». Жилье арендное, заселились в основном многодетные семьи и семьи детей-сирот.

Жители рассказывают - после того как в квартирах устранили дефекты, с них собрали подписи, что претензий к застройщику нет. Сейчас они пытаются доказать, что претензий нет по дефектам внутри квартир, а вопрос подвала и крыши остается актуальным.

- Мы живем здесь с 2020 года и с первой же осени у нас в каждой комнате потекла вода, - сообщила Елизавета ГИКСТ. - Мы спали ночью, а на меня и на ребенка текла вода. Приехали рабочие, что-то там залили пеной, подшаманили и уехали. А на следующий год вода вернулась снова вместе с дождями. Ждем теперь весну, когда снег начнет таять.

В квартирах установлены газовые плиты, но люди готовят еду на электричестве. Почему? Просто за три года дом так и не подключили к газу. По этой причине и арендную плату за жилье не установили. То есть пока семьи не платят за пользование госимуществом.

- Я ставила перед акиматом вопрос - почему мы не платим за электричество со скидкой, так как у нас до сих пор нет газа? - отмечает Марина КУЗНЕЦОВА. - У нас здесь многодетные семьи, каждая копейка ценна, а я вынуждена по 18 000 тенге за электричество платить. Мы же постоянно что-то готовим. Живу здесь с 14 декабря 2019 года, то есть практически одна из первых жителей этого дома.

В подвале дома протекают трубы

«НГ» отправила в акимат Рудного свой запрос. Ответы пришли из двух отделов. Руководитель отдела ЖКХ Юрий ИТЕМГЕНОВ коротко сообщил, что генеральному подрядчику направлено письмо об устранении дефектов, к письму приложили жалобы жильцов. Руководитель отдела строительства Даурен ЖАКЕНОВ дополнил:

- Силами застройщика устраняются недостатки, возникшие при эксплуатации жилого дома, а именно устраняется течь в местах стыка полипропиленовых труб для отопления в жилых квартирах, в тепловом элеваторе подвального помещения дома произведены технические работы по прямому подключению тепла к центральному теплоснабжению, то есть без работы оборудования теплообменника. В настоящее время в квартирах идет нормальная подача тепла и горячей воды. Дом в 2020 году был передан на баланс отдела ЖКХ. В рамках гарантийного срока застройщик обязан устранять недостатки, напрямую зависящие от используемых материалов и работы при строительстве дома. Недостатки устраняются силами подрядчиков по мере поступления. Нельзя исключать порчу имущества самими жильцами при проживании и эксплуатации. Кражи коммунального имущества в подвальном помещении.

Оба отдела коротко сообщают, что «ведется работа по подключению дома к газоснабжению». Какая именно работа и по какой причине это не было сделано за три года, не уточняется. Завершить работы в отделе строительства обещают в этом году.

Фото Георгия ГОВОРОВА

